Ekonomi Araba fiyatına satılık tespih
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araba fiyatına satılık tespih

Malatya’da Osmanlı sıkma kehribarı olarak bilinen tespihlerin bazıları neredeyse sıfır araba fiyatına satılıyor. Fiyatı 8 bin ile 60 bin TL arasında değişen tespihler birçok işlemden geçiyor ve bir ustanın tespihi tamamlaması neredeyse 3 haftayı buluyor.

Haber Merkezi IHA
Kehribarlar 7’den 70’e herkese hitap ediyor.
Kehribarlar 7’den 70’e herkese hitap ediyor.

İnsanlık tarihi boyunca ellerden hiç düşmeyen ve insanoğlunda özel bir yeri bulunan tespihler, zaman içerisinde koleksiyoncuların vazgeçilmezi oldu. Birbirinden özel taşlar ve bin bir emek ile yapılan tespihler özellikleri kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

60 bin TL

Malatya’daki bir tespih dükkanında satılan Osmanlı sıkma kehribarı da hem fiyatı hem de görüntüsüyle görenlerin ağzını açık bırakıyor. Osmanlı Dönemi’nden kalma taşların özel ellerde işlenmesi ile elde edilen sıkma kehribarlar 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Fiyatı 8 bin ile 60 bin TL arasında değişen tespihler birçok işlemden geçiyor ve bir ustanın tespihi tamamlaması neredeyse 3 haftayı buluyor.

8 yıldır tespih imalat ustalığı yaptığını ifade eden Erhan Küçük özel tespih hakkında bilgiler verdi. Küçük, “Eğer bir tespih hakkında fiyat oluşturulacaksa en pahallı tespihin Osmanlı sıkma kehribarı olduğunu belirmemiz lazım. Bu tespihler Osmanlı Dönemi’nden kalmış tespihlerdir. Osmanlı ustaları tarafından yapılmış ve bugüne kadar gelen tespihlerdir. Bunlar da kendi aralarında çeşitlere ayrılırlar. Renk olarak ayrılırlar, dönem olmak üzere ayrılırlar ve geçmişte yapılmış olan ustaların ustalıkları ile ayrılırlar. Fiyatı tespihin iriliğine ve küçüklüğüne göre değişir. İrileştikçe ve işçiliği güzel oldukça fiyatları artar. Yani 8 bin TL den 60 bin TL ye kadar Osmanlı sıkma kehribar ürünleri mevcuttur” ifadelerini kullandı.

9 işlem yapılıyor

Sadece bir habbenin habbe olması için 9 işlem yaptıklarını aktaran Küçük, “Bir habbenin hesaplanmasından tutun en son haline gelene kadar yani parlamış şekline gelene kadar 9 işlemden geçiriliyor. İmamesini yapıyoruz, sistemini yapıyoruz ve teşbihi sonuçlandırmış oluyoruz. Şimdi bu bir ekonomik mesele, kişilerin gücü ile alakalı bir mesele varlıklı olan insanlar genelde Osmanlı sıkma kehribarını tercih ederler. Onun akabinde damla dediğimiz yani fosil kehribarını tercih ederler. Tabi her şey den önce bir tespihin işçiliğinin güzel olması gerek ki o tespih tercih edilsin.

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Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz ki bir takım hobilere sahiptirler yani uğraşmak istedikleri ek alanlarının olmasını isterler zira çalışırlar hayatın bir yorması vardır ve biri tespih hobisi ile ilgilenir birisi saat hobisi ile ilgilenir o boşluğu doldurmak için bunlar vardır. Bide hasretten tespihin erkeğin aksesuarı olma durumu vardır artık. Bu bizim toplumumuzda geleneksel hale gelmiş bir durumdur. Bununda etkisi vardır ki herkes elinde bir şeyler ile uğraşmak isterler. Bizim toplumdaki insanlar da bu boşluğu doldurmak için tespihi tercih ederler. Ayrıca tespihin bir hikayesi olması da kişileri kendine çeker. Yani şuanda Türkiye de bizim muhatap olduğumuz yaş aralığı 15 yaş ve 70 yaş arasıdır, hatta 80’e kadar böyle eski dayılarımız teşbihle özellikle ilgilenirler” diye konuştu.

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