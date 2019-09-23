Arabuluculuk ile süreler kısaldı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulunca, işçi-işveren uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk uygulamasına yapılan başvurların yüzde 62'sinin anlaşmayla sonuçlandığına dikkat çekilerek, arabuluculuk kurumunun tüm taraflar için adil, hızlı ve ekonomik sonuçlar ürettiği vurgulandı. TİSK Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, arabuluculuğun hukuki uyuşmazlık durumunda tarafların birbirleriyle temasta kalıp, kendi adalet duygularına uygun şekilde sorunu çözmelerini sağladığı ifade edildi.açıklamada, arabulucu ile çözüm yolunun hızlı sonuç doğurmasının işçi ve işverenin bu mekanizmaya duyduğu güveni arttırdığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

Üç haftada uzlaşma

"İşçinin, alacağına henüz alın teri kurumadan ulaşmasını, işverenin ise çok daha az maliyetle ve işçisiyle husumet yaşamadan uyuşmazlığını çözmesini sağlayan arabuluculuk kurumu, kazan-kazan ilkesi gereği her iki tarafın da süreçten mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlıyor. Ortalama iki yıl gibi uzun bir sürede aralarındaki uyuşmazlığı mahkemeler aracılığıyla çözen taraflar, arabuluculuk sayesinde üç hafta gibi kısa sürede uzlaşabiliyor. Yargılama masraflarının dava konusu alacağın neredeyse yarısına ulaştığı iş yargılamasına karşın, başvurunun ücretsiz olduğu arabuluculuk sayesinde her iki taraf da kazanan konumunda oluyor." Arabuluculuk uygulaması sayesinde yargının iş yükünün azaldığı vurgulanan açıklamada, mahkemelerin çok daha nitelikli yargılama süreçleri yürütebildiği ifade edildi.