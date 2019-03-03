Ekonomi Araç denetimlerinde ceza yağdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araç denetimlerinde ceza yağdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri geçen yıl 7,5 milyonu aşkın taşıtı denetledi. Taşımacılık sektörünü kapsayan denetimler sonucu 56 bin 30 ceza tutanağı düzenlenerek 47 milyon 764 bin lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi AA
Denetimlerle taşımacılık sektörünün mevzuata uygun faaliyet göstermesi amaçlanıyor.
Denetimlerle taşımacılık sektörünün mevzuata uygun faaliyet göstermesi amaçlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri geçen yıl taşımacılık sektöründe 7,5 milyonu aşkın taşıtı kontrol etti, 56 bin 30 ceza tutanağı ile 47 milyon 764 bin 398 lira idari para cezası kesti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2018 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, araçların ağırlık ve boyut kontrolleri ile taşımacılık faaliyetlerinde bulunanların almak zorunda oldukları yetki belgelerinin kontrol işlemleri, bakanlık ve bölge müdürlüklerinin denetim ekiplerince yapılıyor.

  • Bu denetimlerle taşımacılık sektörünün mevzuata uygun faaliyet göstermesi amaçlanıyor.

Söz konusu yetki kapsamında, Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde geçen yıl yapılan denetimlerde 7 milyon 555 bin 65 taşıt kontrol edildi. Bu kontroller sonucu 56 bin 30 tutanak düzenlenerek, 47 milyon 764 bin 398 lira idari para cezası kesildi.

Denetimler daha da etkinleştiriliyor

Proje, kara yolu taşımacılığında teknolojik gelişmelerden faydalanılarak denetimlerin etkinleştirilmesi amacıyla uygulamaya konuldu. Proje kapsamında mobil denetim uygulaması, bakanlığın bölge müdürlükleri tarafından kullanılmaya başlandı.

Mobil uygulamayla denetim süreçleri elektronik ortamdan takip edilerek, etkin ve etkili kontroller yapılabiliyor. Konuya ilişkin yazılım geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

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'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
FOTOĞRAF 16
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Antalya'da eksik evraktan ya da icralık olduğu için trafikten men edilip yediemin otoparklarına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye terk edildi. Otoparklara çektirilen araçlar arasında 15 yıldır bekleyenlerin yanı sıra, ne zaman geldiği belli olmayan motosikletlerin de olduğu öğrenildi.
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Biriken araçlara sürekli yer açmak zorunda kalan ve satışı yapılan icralık araçlardan otopark ücretinin çok altında ücretler aldığı için zarar eden işletme sahipleri ise durumdan şikayetçi.
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34 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 2 bin 500 otomobil 2 bine yakın motosikletin olduğunu ifade eden Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu, otoparkların dolmak üzere olduğunu söyledi.
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34 dönüm arazi üzerinde otopark hizmeti verdiğini ve her geçen sene yeni yer açmak zorunda olduğunu belirten Topcu, “Bu araçların bu kadar uzun süre buralarda kalmasının nedeni icra iflas kanunundaki aksaklıklardan kaynaklanıyor.
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Kanunda köklü bir değişiklik yapılması lazım. Yani yakalama haczi koyan kişi aracın 6 ay içerisinde satışının yapılmasından da sorumlu olması lazım. Kanun 6 ay içerisinde satılmasını öngörüyor fakat aracı yakalattıran kurum ve avukatlar tam olarak bunu uygulamadıkları için elimizde 14-15 yıldır bekleyen araçlar var dedi.
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Otomobil ve motosikletlerin uzun süre otoparklarda kaderlerine terk edilmesinin hem otopark hizmeti verenlerin hem de araçların sahiplerini ciddi sıkıntıya düşürdüğünü kaydeden Mustafa Hakan Topcu, “Ülke ekonomisine de ciddi sıkıntıları var. Bu araçların tamamı ithal ve döviz karşılığı satın alınıp ülkemize getiriliyor.
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6 ay içerisinde satılmış olsa bir katma değer sağlayacak. Burada bekleyince çürümeye terk ediliyor. Dışarıdan bakınca burası bir araç mezarlığı gibi görünse de aslında burası bir döviz çöplüğü. Burada dövizimizi heder ediyoruz diye konuştu.
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Bu işe ilk 6 dönüm arazide başladıklarını, zamanla büyümek zorunda kaldıklarını ifade eden Topcu, otoparklarda lüks otomobiller ve motosikletlerin de olduğunu söyledi.
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Yediemin depolarının uzun süre bekleyen araçlardan zarar ettiğini de anlatan Topcu, Adalet Bakanlığı'nın tarifesinde otoparka bağlanan araçların, icra yoluyla satılması halinde otopark ücreti satış miktarının yüzde 30'unu geçemediği için otopark ücretinden de zarar ettiklerini söyledi.
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'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Antalya'da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Yeni araçlar için yer bulamadıklarını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu, “Dışarıdan bakınca burası bir araç mezarlığı gibi görünse de aslında burası bir döviz çöplüğü. Burada dövizimizi heder ediyoruz" dedi.


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