Araç pazarı yüzde 12 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı.

Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Mayıs ayında yüzde 19,1, otomobil pazarı yüzde 20 ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 15,7 oranında arttı.

2022 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mayıs ayına göre yüzde 19,1 artarak 65 bin 167 adet oldu.

2022 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet oldu.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,9 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,4 azaldı.

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