Araç sahipleri bu öneri sizi ilgilendiriyor: Trafik sigortasında fiyatlar düşürülsün ​

Zorunlu trafik sigorta fiyatlarının ticari hayatta esnafı zorladığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, “Araç sigorta fiyatları sabitlenmeli ve yeni yılda zam yapılmamalı. Fiyatların böyle yüksek seyretmesi halinde trafikte dolaşan sigortasız araç sayısı daha da artış gösterecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜİK verilerine göre 25 milyon aracın 5 milyonu trafikte sigortasız geziyor. Trafikte sigortalılık oranının artması için fiyatlarda indirime ve sabit uygulamaya geçilmesine ihtiyaç var. Bununla birlikte trafiğe hiç çıkmayan, garajda yalnızca koleksiyon ya da dekor için bekleyen aracı olanlar, bunu ispatladıkları takdirde sigortadan muaf olmalı” diye konuştu.

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