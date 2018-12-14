Araç sahipleri dikkat: 2 bin 500 TL cezası var

Çevre Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Burada motorlu taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren bir konu var. Değişiklikle beraber, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 TL, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu 2 bin 500 TL ceza uygulanacak.

Aracın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör, katalizör, dizel partikül filtresi olmadan kullanılan araç sahibi bin 250 TL ceza ile karşı karşıya kalacak.

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