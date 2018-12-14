Ekonomi Araç sahipleri dikkat 2 bin 500 TL cezası var
OTOMOTİV

​​​Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayana 2 bin 500 TL ceza

Araç sahipleri dikkat: 2 bin 500 TL cezası var

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan ve aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sahip motorlu taşıt sahibine ceza kesilecek.

Yeni Şafak
Trafik polisi yol kontrol.
Trafik polisi yol kontrol.

Çevre Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Burada motorlu taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren bir konu var. Değişiklikle beraber, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 TL, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu 2 bin 500 TL ceza uygulanacak.

Aracın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör, katalizör, dizel partikül filtresi olmadan kullanılan araç sahibi bin 250 TL ceza ile karşı karşıya kalacak.

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