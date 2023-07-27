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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta zam geliyor

Benzin'e yapılan 2 liralık zamdan sonra motorine de bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1,45'lik zam geliyor.

09:10 . 27/07/2023 Perşembe
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Son dönemde ÖTV'de yapılan artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Temmuz’da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya çıkarılmıştı.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde benzinde yapılan fiyat artışı motorine de geliyor.

Motorine 1.45'lik zam

Bu kapsamda motorine 1.45 TL'lik fiyat artışı yapılacak.

Yeni fiyatın gece yarısından sonra pompaya yansıması bekleniyor.

Motorin 35 lirayı geçti

İstanbul'da motorin litre fiyatı 33,87 liradan satılıyor. Yapılan son fiyat artışından sonra pompada motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.

Motorin diğer büyük şehirlerde ise Ankara 35,88, İzmir'de 36,09'a çıkacak.

3 büyük şehirde benzin fiyatları

Geçtiğimiz günlerde motorin sabit kalırken benzinde 2 liralık artışa gidilmişti.

Artışın ardından benzinin litresi 3 büyük şehirde ortalama olarak İstanbul’da 36,05 TL, Ankara’da 36,47 TL ve İzmir’de 36,56 TL’yi görecek.


#Akaryakıt
#ekonomi
#zam
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#ÖTV
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