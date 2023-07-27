Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta zam geliyor

Geliştirdiği ‘Sağlıklı Ev’ konsepti ile tüm dünyaya örnek bir model sunan DAP Gayrimenkul Geliştirme, İstanbul’un iş, yaşam, kültür-sanat ve finans dünyasının kalbi olarak bilinen Levent Bölgesi’nde şimdi de kent ve doğa ayrımını ortadan kaldıran, doğadan aldığı ilhamla, şehrin merkezinde ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle buluşturuyor.