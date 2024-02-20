Araç sahipleri dikkat: İndirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.





İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da artan gerginlik petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 1,4 değer kazancıyla 82,8 dolara çıktı. Petrol fiyatları yeni haftaya düşüş ile başladı. Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talep görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle düştü. Uzmanlar akaryakıt fiyatlarında sınırlı da olsa düşüş bekliyordu.





İndirim bekleniyor





Petrol fiyatlarının baskı altını girmesiyle ilk indirim haberi geldi. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor.





Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;





İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 44,3 liradan satılıyor.





Fiyatlar nasıl hesaplanıyor?





Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



