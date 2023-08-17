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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Motorine büyük indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son alınan bilgilere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.

10:30 . 17/08/2023 Perşembe
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorine indirim geliyor

Motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



#Motorin
#indirim
#ekonomi
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