Araç sahipleri dikkat: Motorine büyük indirim geliyor

Kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Üçüncü toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Kamu işveren tarafının ikinci teklifini açıklaması bekleniyor. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.