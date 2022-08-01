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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araç sahipleri dikkat: MTV ödemesinde son gün

Araç sahiplerini ilgilendiren ödemede son güne girildi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün. Ödeme yapacak olanlar ödemeyi internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

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Araç sahipleri dikkat: MTV ödemesinde son gün
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Yılda iki kez ödenen Motorlu taşıtlar vergisi için ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi ise 1 Temmuz'dan itibaren başladı.

BANKALARIN İNTERNET SİTELERİNDEN ÖDEMEK MÜMKÜN

Ödemeler interaktif vergi dairesi olan "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

Borçlarını yeniden yapılandıranların 6 ve 10'uncu ay taksitlerini ödenmesi için de bugün son. Ödemeler gün sonuna kadar yapılabilecek.

Araç sahipleri dikkat: MTV ödemeleri başlıyor
FOTOĞRAF 18
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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. ödemeleri başlıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) araç sahipleri tarafından yılda iki kez ödeniyor.
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Ocak ve Temmuz aylarında yapılan MTV ödemeleri T.C. kimlik numarası ve araç plakası ile internet üzerinden kolayca ödenebiliyor. İşte MTV 2. taksit ödemeleri ile ilgili tüm detaylar...
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MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!<br><br>İlk taksiti 1 Ocak 31 Ocak tarihleri arasında yapılan MTV ödemelerinin 2. taksiti 1 Temmuz 2022 itibarıyla başlıyor.
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MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?<br><br>Araç sahipleri 1 Temmuz Cuma gününden itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. taksitini Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeyebiliyor.
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İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.<br><br>
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Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.<br><br>
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2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?<br><br>Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, 197 sayılı Kanun'un 5, 6 ve geçici 8'inci maddesinde belirtilen tarifelerdeki taşıtlar için yüzde 25 olarak tespit edildi.
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Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.<br><br>
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Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında hesaplandı.<br><br>
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Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişecek.<br><br>
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Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lira olacak.<br><br>
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ÖDEMEYENLERİ CEZA BEKLİYOR<br><br>Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan maddeye göre, tescil edilmiş araçlar vergiye tabidir. MTV borcu ocak ve temmuz ayında mükellefin araç plakasına işler.
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Mükellef vergi dairesinden ve anlaşmalı bankalardan MTV borcunu ödeyebilir. Fakat MTV'nin ilk taksiti gecikmeye düşerse yani ödenmezse ikinci MTV taksitine gecikme faizi yansıtılır.
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Eğer iki taksitte ödenmezse mükellef olan kişinin adresine uyarı mektubu yollanır. Daha sonraki işlemlerde ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kişinin banka hesaplarına haciz işlemi başlatılır.
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MTV GECİKME FAİZİ<br><br>MTV gecikme faizi borçların ödenmediği durumda ilk etapta uygulanan cezadır diyebiliriz. MTV gecikme faizi 2020 itibarıyla yüzde 1,6 olarak belirlenmiştir. MTV ödemesini geciktiren kişilere bu şekilde faiz uygulanarak cezai işlem uygulanmaktadır.
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Araç sahipleri dikkat: MTV ödemeleri başlıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinin 2. taksiti başlıyor. Ocak ve temmuz ayında yılda iki kez ödenen MTV ödemelerinin ilk taksiti 1 Ocak 31 Ocak tarihlerinde arasında yapılmıştı. Araç sahipleri 2. ödemelerini plaka ve T.C. kimlik numaraları ile kolayca ödeyebiliyor. Peki, MTV ne zaman ödenir? 2022 2. taksit MTV ödemesi ne zaman başlıyor? Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?


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