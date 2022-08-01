Araç sahipleri dikkat: MTV ödemesinde son gün

Yılda iki kez ödenen Motorlu taşıtlar vergisi için ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi ise 1 Temmuz'dan itibaren başladı.
BANKALARIN İNTERNET SİTELERİNDEN ÖDEMEK MÜMKÜN
Ödemeler interaktif vergi dairesi olan "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.
Borçlarını yeniden yapılandıranların 6 ve 10'uncu ay taksitlerini ödenmesi için de bugün son. Ödemeler gün sonuna kadar yapılabilecek.