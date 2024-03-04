Araç sahipleri dikkat: Otogaza bu gece zam geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomimiz 1 trilyon dolar seviyesini geçti tarihinde ilk defa. 1 trilyon 119 milyar dolar oldu ve kişi başına gelirimiz de 13 bin doları aşarak 13 bin 110 dolar olarak hesaplandı. Bu tarihimizin en yüksek rakamları, dolar bazında konuşacak olursak Türkiye bu rakamlarla dünyanın 17 büyük ekonomisi konumunda. Satın alma gücü dediğimiz bir hesap var ona göre ise 11 konumda" dedi.