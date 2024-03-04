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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Otogaza bu gece zam geliyor

5 Mart Salı gününden itibaren otogaza 81 kuruşluk zam bekleniyor. Böylece 20.95 TL olan otogaz, zam sonrasında 21,76 TL'ye yükselecek.

10:53 - 4/03/2024 Pazartesi
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Son dönemlerde sürekli değişkenlik gösteren akaryakıt zamları, sürücülerin yakın takibinde.


Sıkça değişen ve pompaya yansıyan fiyatlar gündemden düşmüyor.


Bu sefer ise sürücülerin gündeminde zam haberi var.


LPG'ye zam geliyor


Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.


Zamdan sonra 21,76 TL'ye yükselecek


LPG'de yaşanacak 81 kuruşluk zammın ardından otogaz pompa fiyatları, İstanbul'da 21,76 TL'ye kadar çıkacak


Güncel fiyatlar


İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan satılıyor.


Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.


Otogaz ise 20.95 TL'den satılıyor.




#Otogaz
#zam
#akaryakıt
38 dakika önce
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