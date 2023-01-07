Araç sahipleri dikkat: Son tarih 31 Ocak

Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ile 7256 sayılı yapılandırmada 13'üncü, 7326 sayılı yapılandırmada 9'uncu taksit ödemelerinin ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.
Ekim-Kasım-Aralık 2022 dönemine ait geri kazanım katılım payı, Aralık 2022'ye ait turizm payı, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.
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Araçların başta kazalar olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı hasar görmesi sonucunda oluşacak zararları karşılayan kasko, son dönemde artan fiyatları sebebiyle sürücülerin yaptırmaktan kaçındığı bir sigorta seçeceği haline geldi.
Özellikle bütçe aşımı nedeniyle kasko yaptırmaktan kaçınan tüketiciler, ucuz kasko yaptırmanın yollarını arıyor.
Sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir yüzdesine kadar oluşan zararların sigortalı tarafından, geriye kalan tutarın ise sigortacı tarafından yüklenilmesini sağlayan muafiyetli kasko, bütçe aşımı sebebiyle kasko yaptırmaktan vazgeçenlere neredeyse yüzde 25 ila 75 arasında tasarruf olanağı sağlıyor.
Hürriyette yer alan haberde ise ucuz kasko yaptırmanın formülü açıklandı.
Hasar onarımında marka yetkili servisleri tercih etmez, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel tamirhaneleri tercih ederseniz kaskonun fiyatı yüzde 20-25 düşer.
Örneğin, piyasa değeri 500 bin lira aracın kaskosu 10 bin lira tutuyorsa, fiyat 7.500 liraya düşer. Özellikle araç yaşı biraz yüksek olan sigortalıların bu seçeneği tercih etmesini öneririm.
Sigorta şirketine, ‘belirli tutarın altındaki hasarları ben öderim, üzerini kasko ödesin’ derseniz, yani muafiyetli kasko yaptırırsanız, kaskonun fiyatı ciddi düşer.
Örneğin, yüzde 1 muafiyet ya da 5 bin liraya kadar olan hasarı siz ödeyip, üzerini kaskonun içine sokarsanız, 10.000 liralık kasko, 7.500 lira iner.
Muafiyet oranını yüzde 2’ye çıkarırsanız, yani 10.000 liraya kadar hasarı cebinizden öderseniz, fiyat yüzde 40 düşer, 10.000 liralık kaskonuz 6.000 lira olur. Bir tampon değişiminin bile 10 bin lira civarına geldiği piyasa koşullarında bazı hasarları sigortalının kendisinin onarım yaptırması daha ekonomik bir tercih olacaktır.
Aracın sadece pert olma durumuna karşı kasko yaptırabilirsiniz. Aracın kısmi hasarlarını siz karşılar, sadece aracın kullanılamayacak hale gelmesi durumunda sigortanın zararı karşılamasını tercih ederseniz, kaskonun fiyatı yüzde 70-75 düşer. Yani, 10.000 liralık kasko, size 2.500-3.000 liraya gelir.
Kasko sigortasından bazı teminatları çıkartarak primi düşürmek mümkün. Örneğin, ikame araç istemez, ihtiyari mali mesuliyeti sınırsız yerine 2-3 milyon lira ile sınırlandırırsanız kaskonuzun bedeli yüzde 10 azalır, 10.000 liralık kaskonuz 9.000 liraya düşer.
Piyasa değeri 700-800 bin lira olan aracınıza tüm teminatları içeren genişletilmiş kasko yaptırdığınızda ödeyeceğiniz prim 14 bin lira iken, dar kasko yaptırırsanız 6 bin lira öderseniz.
Piyasa değeri 1 milyon TL olan aracınıza genişletilmiş kasko yaptırırsanız 21 bin lira ödersiniz, dar kaskoyu tercih ederseniz fiyat 10 bin liraya düşer.
Öte yandan zorunlu trafik sigortasına ise sıfır ve sekiz basamakları eklendi. İlk kez trafik sigortası yaptıran aracın basamak sayısı dört, kazasız sürücünün basamağı ise sekiz olacak. Bu basamaktaki sürücü, yüzde 50 indirimli poliçeye hak kazanacak.
Trafik sigortasında yüzde 50 indirim 1 Ocak 2023’te devreye girdi. Yüzde 200 sür prim de devreye girdi. Yeni 2 basamak eklendi. O yüzden kötü sürücüler yüzde 200 fazla öderken, iyi sürücüler temel tarifeye göre yüzde 50 daha az ödeyecek.
Örneğin temel tarifede trafik sigortası ilk kez birisi yaptırdığında İstanbul için yaklaşık olarak 4 bin 500-5 bin lira civarında bir prim çıkarken, iyi sürücü isen bu 2 bin liraya kadar düşecek.
Ancak kötü sürücüyseniz 15 bin liraya kadar çıkabilir. Yani indirim almanın tek yolu kaza yapmamak, kurallara uyarak dikkatli kullanmaktır.Trafik sigortasını gününde yaptırmazsanız bütün indirimleri kaybedersiniz. Temel tarifeden yaptırırsınız veya cezalı sür primi yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden trafik sigortasını günü geçmeden yaptırmak çok önemlidir.”
Aracı olanlara ucuz kasko için beş formül: Fiyat yüzde 75 düşebilir
Kaskoda fiyatlarında yüzde 300'e yakın artış gerçekleşince araç sahipleri de uygun fiyatlı kasko yaptırmanın yollarını aramaya başladı. Fiyatlarda yüzde 75'e kadar indirimin önünü açan muafiyetli kasko ise araç sahiplerinin ilgisini çekiyor. İşte ucuz kasko için öne çıkan beş formül ve olası indirim oranları..
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Zorunlu trafik sigortasında yeni poliçe ödeme sistemine geçildi.
Sicili temiz sürücüye indirimli kazası fazla olanaysa zamlı tarife uygulanacak.
Zorunlu trafik sigortasına sıfır ve sekiz basamakları eklendi.
İYİ SÜRÜCÜYE YÜZDE 50 İNDİRİMİlk kez trafik sigortası yaptıran aracın basamak sayısı dört, kazasız sürücünün basamağı ise sekiz olacak. Bu basamaktaki sürücü, yüzde 50 indirimli poliçeye hak kazanacak.
SIFIRDAKİ SÜRÜCÜLER POLİÇESİNİ YÜZDE 200 ZAMLI ÖDEYECEKKaza sayısı arttıkça basamak sayısı düşecek. Çok riskli sürücü sıfır basamağında yer alacak ve poliçesini yüzde 200 zamlı ödeyecek.
TRT Haberde yer alan habere göre, Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyon Başkanı Tarusan Bağcı, kötü sürücüyle iyi sürücü arasındaki uçurumun da burada açıldığını söyledi.
Basamak sayısı düştükçe yaptırımlar da artacak.
Kazası çok olandan psikolojik test istenecek, rehabilitasyon süreci başlatılabilecek.
Ayrıca her sürücünün sürücü sicil belgesi olacak.
Böylece istihdam edilen sürücünün geçmişine kolaylıkla erişilebilecek.
Kişi esaslı poliçe de devreye girdi.
KAZA YAPAN SÜRÜCÜ BAZ ALINACAK Aracın sahibi değil, aracı kullanırken kaza yapan sürücü baz alınacak.
Düzenleme 1 Ocaktan itibaren yürürlüğe girdi.
Trafik sigortasında yeni düzenleme yürürlüğe girdi: İyi sürücüye yüzde 50 indirim
Yeni yılla birlikte trafik sigortası fiyatı sürücünün kaza sayısına göre belirlenecek. Buna göre, "Çok riskli sürücüler" poliçesini yüzde 200 zamlı ödeyecek. "Çok iyi sürücüler" ise yüzde 50 indirim alacak.