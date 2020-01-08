Ekonomi Araç satışına noter güvenliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araç satışına noter güvenliği

Ticaret Bakanlığı otomotiv alım satımlarında dolandırıcılığın ve risklerin önüne geçmek için Türkiye Noterler Birliği'ne yetki verdi. Noterler emanet hesapla araç bedeli için aldıkları parayı devir işlemi gerçekleştiğinde satıcının hesabına eş zamanlı geçecek. Zorunlu olmayan sistem 1 Şubat'tan itibaren devreye alınacak. Kullanım bedeli ise 20 lira olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanlığında taşıt alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokolün imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaretin kolaylaştırılması için sürekli yeni projeler ürettiklerini ifade etti.

Dursun Cin - Ruhsar Pekcan - Sezai Uçarmak

8 MİLYON ARACIN TİCARETİ YAPILIYOR

Türkiye'de günde ortalama 30 bin, yılda ise yaklaşık 8 milyon taşıtın ticaretinin yapıldığını, bu pazarın çok dinamik ve aktif olduğunu belirten Pekcan, vatandaşların alım satım ve devir işlemlerinde birtakım sıkıntılar yaşayabildiğini kaydetti. Noterlerde ödeme işlemlerinin belgelendirilmesi için daha önce ödeme yapılabildiğini, bunun da çeşitli suistimallere yol açtığını dile getiren Pekcan, vatandaşın yanında nakit taşımak zorunda kaldığını, bunun da çalınma riski taşıdığını anlattı.

KULLANIM BEDELİ 20 LİRA OLACAK

Pekcan, bütün bu olumsuzlukların önüne geçmek için çalışma başlattıklarını ve protokol hazırladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Türkiye Noterler Birliğini ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendiriyoruz. Bu yetkilendirme ile Noterler Birliği ile müşterek Bakanlığımız ve yetkili arkadaşlarımız beraber çalıştılar ve sistemin kuruluşu ve işletilmesi konusundaki usul ve esasları belirledik.

Noterler Birliği 6 ay içerisinde bu sistemin kuruluşunu ve işletilmesini gerçekleştirecek. Bunun için de vatandaşımız sistemi kullanmasına dair sembolik bir para ödeyecek. Bunu bugün için 20 lira olarak belirledik, her sene bu rakam yeniden değerleme oranında artacak. Bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyeti eş zamanlı olarak devredilecek. Sistem sayesinde artık vatandaşımız, daha güvenli, daha hızlı ve daha az maliyetli bir ödeme sistemi ile taşıt alım satım işlemini gerçekleştirecek. Hem de sistem kayıtsız ticaretin azaltılması ve önlenmesi yönünde de önemli bir adım olacak."

1 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Pekcan, sistem ile hem aracın devir işleminin hem de paranın transfer işleminin aynı anda noter huzurunda yapılacağını belirtti. Vatandaş için 6 aylık sürenin çok uzun olduğunu ifade eden Pekcan, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin'den bu sürenin kısaltılmasını talep etti. Cin de bunun üzerine hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını dile getirerek, uygulamayı 1 Şubat itibarıyla devreye almayı planladıklarını söyledi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

  • Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, sistemin işleyişine ilişkin şu bilgileri verdi: "Alıcı bu sisteme başvurusunu yapacak, miktarı belirleyecek ve hesabından o miktar, söz konusu kuruluşun açtığı emanet hesaba bloke edilecek. O hesaptaki paraya işlem bitinceye kadar hiç kimse müdahalede bulunamayacak. Daha sonra noterliğe gelinerek alım satım işlemi gerçekleştirilecek. Noter, işlem bittikten sonra ödeme yapan kuruluşa işlemin bittiğine ilişkin sistem üzerinden bilgi verecek. O bilgilendirme üzerine ödeme yapacak kuruluş hesaptaki parayı satıcının hesabına aktaracak." Sistem zorunlu olmayacak.

Esnafa 5 yıllık yol haritası
EKONOMİ
Esnafa 5 yıllık yol haritası
İran ABD üssünü vurdu

İran ABD üssünü vurdu

Saldırı sonrası dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler...
İranda yolcu uçağı düştü

İran'da yolcu uçağı düştü

180 kişiyi taşıyan uçak kalkışından kısa süre sonra düştü.
Uçuşlar yeniden başladı

Uçuşlar yeniden başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist temizlendi ve uçuş trafiği normale döndü.
BAE açık düşman

BAE açık düşman

​Rus hava savunma sistemi ile Türk uçaklarını vurmayı hedefliyorlar.
Savaş istemiyoruz

Savaş istemiyoruz

​ABD Savunma Bakanı Esper'den İran açıklaması.
ABD'den <br>yanlış mektup

ABD'den
yanlış mektup

​ABD ordusunun 16 yıllık işgali ne zaman bitecek?

NATO'dan <br>Irak hamlesi

NATO'dan
Irak hamlesi

​Irak'taki NATO güçlerinin yerleri değiştirildi.

Putin İstanbul'da

Putin İstanbul'da

​TürkAkım'ın açılış törenine katılacak.
Önceliğimiz ateşkes

Önceliğimiz ateşkes

Kritik toplantı sonrası Kalın'dan ilk değerlendirme.
Görüşmenin detayları belli oldu

Görüşmenin detayları belli oldu

Rusya lideri Putin yarın Türkiye'ye geliyor.
TEM'i kilitleyen kaza

TEM'i kilitleyen kaza

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
İdlib'de bir gün<br>bir ömre bedel...

İdlib'de bir gün
bir ömre bedel...

​Aileler zorlu hava şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.
Menderes<br>iki kez asılmış

Menderes
iki kez asılmış

"​Sehpayı ayağıyla itti, ipin kopmasıyla yere düştü."
31 bin sivil<br> daha göç etti

31 bin sivil
daha göç etti

İdlib halkının saldırılardan Türkiye sınırına kaçışı sürüyor.
Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 50 ölü

Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 50 ölü

Kana bulanan cenaze töreni durduruldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.