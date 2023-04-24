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Ekonomi

Aracı olanlar dikkat: Artık depozito bedeli ödenecek

Otomobil akülerinin geri dönüşümü için hazırlanan yeni düzenlemeyle, akücü ve tamirciler, eski aküler için tüketiciye depozito bedeli ödeyecek. Akü değiştirirken eski aküsünü getirmeyen araç sahibi, depozito verecek.

10:19 . 24/04/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın taslağına göre, akü satan işletmeler ile oto tamirciler, tüketiciler tarafından getirilen atık aküleri almakla yükümlü olacak.


Akücüler ve tamirciler, eski aküleri geri dönüşüm için akü üreticilerinin kuracakları sisteme iletecek ya da tüketiciye depozito bedeli ödeyecek.

Akü değiştirirken eski aküsünü getirmeyen araç sahibi, depozito verecek.


Milliyet'te yer alan haberine göre; Akü üreticileri tarafından 2020 yılı başından itibaren piyasaya sunulan aküler için geri kazanım katılım payı ödenmesi veya depozito uygulanması sağlanacak. Bakanlığın uygun gördüğü pil ve akülerin etiketinde “depozitoludur” ibaresi yer alacak.


Silinmez bilgi...

Akü satan işletmelerde, akülerin kesinlikle toprağa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp konteynerine dökülmemesi ve yakılmaması yönünde uyarılar bulunacak. Sürücülerin getirdiği atık akümülatörler için geçici depolama alanı oluşturulacak. Satış noktalarında ve internet sitelerinde akülerin toplanması için tüketicilere yol gösterilecek.


Taşınabilir piller ve otomotiv pilleri ile akümülatörlerin kapasiteleri, üzerlerinde görünür, okunaklı ve silinemez bir şekilde belirtilecek. Zararlı madde içeren pil ve akümülatörlerin kullanımının engellenmesi, uzun ömürlü ve zararsız madde içeren şarj edilebilir pil ve akümülatörlerin yaygınlaştırılması sağlanacak.


Kolay çıkan pil tasarımı

Taslak yönetmelikle, atık piller için de düzenleme yapılacak. Buna göre, pil satan market, kırtasiye gibi dükkanlar, atık pillerin toplanması için tüketicilerin kolayca görebilecekleri yerlerde atık pil kutu ve konteynerleri bulunduracak.


Tüketiciler tarafından getirilen atık piller ücretsiz olarak toplanacak, atık pil toplama sistemi kurmayan veya mevcut bir sisteme dahil olmayan markaların pilleri satılmayacak. Ürün güvenliği kriterlerine uymayan piller, internet üzerinden satışa sunulmayacak. Atık pil ve aküleri kayıtdışı atık toplayanlara vermemek de tüketicilerin sorumluluğunda olacak. Geri dönüşüm tesisleri, pil ve akülerde içeriklerine göre geri dönüşüm hedefleri koyacak.


Buna göre kurşun asitli pil ve akülerin ortalama ağırlığının yüzde 65’i, nikel-kadmiyumların yüzde 75’i, diğer atık pil ve akülerin yüzde 50’si geri dönüştürülecek. Pilli cihazları üretenler, pillerin kolayca çıkarılabileceği şekilde tasarım yapacak.




#Aküye depozito bedeli
#Depozito
#Araç akü değişimi
#Akü
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