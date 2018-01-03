EkonomiAralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2017 Aralık ayı enflasyonu açıklandı

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonlarca memur ve emeklisi ile işçi ve Bağ-Kur emeklisini için heyecanla beklediği 2017 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre enflasyon Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69 artış ile yüzde 11,92 olarak gerçekleşti.

Haber MerkeziYeni Şafak
2017 Aralık ayı enflasyonu açıklanıyor
2017 Aralık ayı enflasyonu açıklanıyor

Milyonlarca memur ve emeklisi ile işçi ve Bağ-Kur emeklisinin heyecanla beklediği 2017 yılı Aralık ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in internet sitesinden açıklandı.

2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %1,69 ile ulaştırma grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,52, ev eşyasında %1,18, konutta %0,77 ve lokanta ve otellerde %0,47 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,39 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede %0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,01 düşüş gerçekleşti.

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Yıllık en fazla artış %18,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %13,79, çeşitli mal ve hizmetler %12,77, ev eşyası %12,74 ve sağlık %11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ENFLASYON BEKLENTİSİ 11,73

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, 2017 yılında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 11,73 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2017 için enflasyon beklentisi en düşük yüzde 11,27 ve en yüksek yüzde 12,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyonuna ilişkin beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,51 olarak hesaplandı.

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Enflasyon, Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 1,49 ve bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 12,98 artış göstermişti.

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