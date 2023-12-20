Aralık ayında 587 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilerin beklediği destekleme ödemelerine ilişkin müjdeli haberi paylaştı. 2 milyar 32 milyon 291 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Söz konusu ödemeler, kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 ve vergi numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlar için bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlar için ise 22 Aralık saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.