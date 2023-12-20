Aralık ayında 587 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini ve bu doğrultuda SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden ayırmadan desteklediklerini ifade etti.
Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, "Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçlıyoruz. Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.