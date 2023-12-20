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Ekonomi

Aralık ayında 587 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için aralık ayına ilişkin toplam 587 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

10:30 - 20/12/2023 Çarşamba
AA
Mahinur Özdemir Göktaş
Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini ve bu doğrultuda SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden ayırmadan desteklediklerini ifade etti.

Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını bildiren
Göktaş, "Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için aralık ayına ilişkin 587 milyon lira SED ödemesi yaptık." bilgisini verdi.

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, "Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçlıyoruz. Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#Mahinur Özdemir Göktaş
#SED
#Sosyal ve ekonomik destek
27 dakika önce
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