Ekonomi Aralıkta en fazla getiri BIST 100 endeksinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aralıkta en fazla getiri BIST 100 endeksinde

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde aralıkta en yüksek aylık reel getiri yüzde 13,47 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

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Haber Merkezi AA
Aralıkta en fazla getiri BIST 100 endeksinde
Foto/arşiv

TÜİK verilerine göre, aralıkta en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,47 ile BIST 100 endeksinde oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de BIST 100 endeksi yatırımcısına yüzde 15,09 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,47, külçe altın yüzde 4,86, avro yüzde 4,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,57 ve dolar yüzde 0,50 oranlarında yatırımcısına reel getiri sundu. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4,97, külçe altın yüzde 3,39, avro yüzde 2,89 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,91 zarar ettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 45,95 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,48 oranlarında yatırımcısına en çok zarar yazdıran yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 68,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 78,23 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,29 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 61,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 20,81, külçe altın yüzde 30,20, dolar yüzde 30,40, avro yüzde 34,80 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 41,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 4,69, külçe altın yüzde 15,99, dolar yüzde 16,23, avro yüzde 21,52 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 29,28 oranlarında yatırımcısına zarar kaydettiren yatırım araçları oldu.

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