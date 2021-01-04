Ekonomi Aralıkta fiyatı en fazla artan ve düşen iki ürün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aralıkta fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen ise portakal oldu

Aralıkta fiyatı en fazla artan ve düşen iki ürün

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları bazında Aralık 2020'de en yüksek fiyat artışı yüzde 47,92 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 13,09 ile portakal oldu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay patlıcandaki fiyat artışını yüzde 25,62 salatalık, yüzde 18,88 ile beyaz lahana izledi.

Aralık 2020'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,36 ile yeşil soğan, yüzde 16,67 ile nar ve kabak, yüzde 14,05 ile ıspanak yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,09 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 11,64 ile kadın kazağı, yüzde 10,81 ile limon, yüzde 8,31 ile çocuk spor kazağı, yüzde 7,27 kadın botu ile izledi.

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu
EKONOMİ
Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı
Abone Ol Google News
Tekrar dikmezsen neslini kazıyacağız

"Tekrar dikmezsen neslini kazıyacağız''

​Dağın tepesinde kayalıkların arasından çıkan ağaç.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​2020 enflasyonu yüzde 14,60.
Başörtülü hakimleri hedef alan CHPli Sağlardan soruşturma tepkisi: Düşünce özgürlüğünden rahatsızlar

"Seni süründürürüm"

"Seni süründürürüm"

​Kısıtlamayı ihlal eden kadın, gazeteciyi tehdit etti.

Ağrı'da<br>4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti

Ağrı'da
4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti

​Amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi.
Rize için kritik plan

Rize için kritik plan

​İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandı.
'Bollywood<br>gibi yavaş'

'Bollywood
gibi yavaş'

Fransa'nın aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu.
2021'in ilk iş günü

2021'in ilk iş günü

80 saatlik ​kısıtlama kalktı vatandaş yollara çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.