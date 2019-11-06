Dünyanın en büyük halka arzında tarih belli oldu: 100 milyar dolar bekleniyor

Al Arabiya'nın adını belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hisselerinin yüzde 2.0'sini halka açacak olan Aramco hisslerinin 11 Aralık'tan itibaren Suudi Arabistan'ın Tadawul Borsası'nda işlem görmeye başlaması bekleniyor.

17 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Habere göre, halka arz için yatırımcılara yönelik şirketin finansal tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporun 10 Kasım'da yayımlanması planlanırken, hisse fiyatlamasının 17 Kasım'da başlaması ve 4 Aralık'ta Aramco'nun hisse başına nihai fiyatının duyurulması bekleniyor.

100 MİLYAR DOLAR BEKLENİYOR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Aramco'nun yüzde 5'inin halka arzı sayesinde yaklaşık 100 milyar dolar gelir elde etme hedefini ortaya koyarken, bu hedefin tutturulması durumunda şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları bulacak.



Dünyadaki her 8 varil petrolün 1 varili Saudi Aramco tarafından üretilirken, şirketin geçen yıl elde ettiği 111 milyar dolarlık net kar, Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet, Apple ve ExxonMobil'in 2018'deki toplam net karını geride bıraktı.

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