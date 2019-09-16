Ekonomi Aramconun halka arzı ertelenebilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Aramco'nun halka arzı ertelenebilir

Suudi Arabistan yetkilileri Saudi Aramco'nun petrol tesislerine düzenlenen saldırı sonrası, şirketin halka arzını ertelemeyi düşünüyor.

Haber Merkezi DHA
Aramco'ya yönelik saldırı sonrası küresel petrol üretiminin yüzde 5'i durdu.
Aramco'ya yönelik saldırı sonrası küresel petrol üretiminin yüzde 5'i durdu.

Suudi Arabistan yetkilileri, uzun bir süredir beklenen Saudi Aramco halka arzını (Initial Public Offering-IPO) ertelemeyi değerlendiriyor.

The Wall Street Journal’ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumartesi günü Saudi Aramco’nun petrol tesislerine düzenlenen ve petrol üretiminin yüzde 50’sinin kesilmesine sebep olan saldırı sonrası, Suudi yetkililerin Aramco tesislerindeki zararın ne derecede olduğunu ve bunu düzeltmenin ne kadar süreceğini bilmek istediği belirtildi. Yetkililerin söz konusu zararın karşılanmasının ardından tam üretime geçmeyi ve sonrasında halka açılmayı hedeflediği vurgulanırken, bazı tamirlerin bir aya yakın sürebileceği ve söz konusu kararın Suudi yetkililerinin tahmininden fazla olduğu öne sürüldü.
Aramco’nun Suudi Menkul Kıymetler Borsası’nda Kasım ayında IPO’sunu duyurması ve 2020 yılında da uluslararası listelenmeye açılması bekleniyordu. Daha önce 2 trilyon dolar değer biçilen şirket, söz konusu halka arz için JP Morgan Chase ve Goldman Sachs ile işbirliği yaptığını duyurmuştu

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