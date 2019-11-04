Aramco'nun halka arzına onay verildi

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun, hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onayladı. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, halka arz talebinin kabul edildiği; yatırım yapmak isteyenlere yönelik şirketin finansal tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporun da arzın başlayacağı tarihten önce yayımlanacağı ifade edildi. Açıklamada, halka arzın ne zaman başlayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Vizyon 2030’un en önemli ayaklarından birini Aramco’nun hisselerinin bir kısmının halka arz edilmesi ve buradan elde edilecek gelirle diğer sektörlere yatırım yapılması olarak açıklamıştı.

PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.