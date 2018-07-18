Araştırmacılar 10 katrilyon ton elmas keşfetti

Birkaç ay önce Afrika'nın güneyinde bir ülke olan Lesotho’da bulunan dev bir elmas parçası açık artırmada 40 milyon dolarak alıcı bulmuştu. Şimdi araştırmacılar, değerli bir madde olan elmasın yer altında, yer kabuğunda bulunan bin kat daha fazla elmas olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, sismik dalgaların analizinden yerin 145 ila 241 kilometre derinliğinde gizlenmiş 10 katrilyon ton ağırlığında elmas bulunduğunu keşfetti.

Bilim adamları, elmasın yer kabuğunun yüzlerce mil derinliğinde ters dönmüş dağlar gibi elmas dağlarının bulunduğunu tespit etti. Bilim adamları yer çekirdeğinin yaklaşık yüzde 2’sinin elmastan oluştuğunu düşünüyor.

AGU Journal Geochemistry, Geophysics, Geosystems dergisinde yayımlanan haberde, yer altında bulunan elmasın 10 katrilyon tondan daha fazla olduğunun düşünüldüğü haberi yer aldı.

Araştırma ekibinde yer alan Massachusetts Teknoloji (MIT) enstitüsünden Ulrich Faul elmasın daha önce düşünülen kadar egzotik olmadığının jeolojik olarak düşünülenden çok daha yaygın olduğunu söyledi. Ancak, bugünkü teknoloji ile 240 kilometre derinlikteki elmasın çıkarılmasının imkansız olduğu kaydedildi.

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