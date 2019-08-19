Ekonomi Arjantinin kredi notunu düşürdü
DÜNYA EKONOMİSİ

Arjantin'in kredi notunu düşürdü

Arjantin'deki öncü seçim sonuçlarının ardından uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, ülkenin kredi notunu "B"den, "CCC" düzeyine düşürdü.

Haber Merkezi DHA
Fitch Ratings
Fitch Ratings

Arjantin'de, 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesinde, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin ön seçimlerde oyların yüzde 32'sini alarak ikinci olmasının ardından peso yaklaşık yüzde 20 değer yitirdi ve Merkez Bankası'nın rezervleri büyük ölçüde eridi.

Bu gelişmelerin ardından ülkenin kredi notunu "B"den "CCC"ye indirdiğini açıklayan Fitch, Arjantin'in notlarının düşürülmesine, ön seçimlerden sonra artan politika belirsizliği, finansman koşullarının ciddi bir şekilde sıkılaştığını ve bir temerrüt olasılığının artmasını gösterdi.

Daha önce ekonomide yüzde 1.7 olan 2019 yılı daralma öngörüsünü yüzde 2.5 daralmaya revize eden Fitch, 2020'de büyümenin sıfıra yakın olacağını, 2019 yılında kamu borcunun GSYH'ye oranının yaklaşık yüzde 95 olacağını öngördü.

Arjantin'de devlet başkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak öne çıkan merkez sol aday Alberto Fernandez, Cuma günü yaptığı açıklamada 60 peso civarındaki dolar kurunun normal olduğunu söyledi.

  • Ön seçimde Fernandes yüzde 47.3 oy alırken, Macri'nin oyu yüzde 32.2'de kaldı.

Arjantin'de bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için, seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor.

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