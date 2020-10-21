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Ekonomi Resmi Gazetede yayımlandı Vergi 1 Ocaka kadar sıfırlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Arpa, buğday ve mısır ithalatındaki vergi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile arpa, buğday ve mısır ithalatındaki vergi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İthalat Rejimi Kararına Ek karar ile ülke gruplarına göre yüzde 45’e kadar olan buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi, 31 Aralık 2020 tarihine kadar sıfırlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar uyarınca 1001 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) buğday, 1003 GTİP’li arpa ve 1005 GTİP’li mısır ithalatında gümrük vergileri yılbaşına kadar sıfırlandı.

Gümrük vergisi, buğdayda yüzde 45, arpada yüzde 35, mısırda ise yüzde 25 seviyesindeydi. Tüm ülke gruplarına aynı oranda uygulanan gümrük vergisi sadece Bosna Hersek’ten yapılan ithalatta yüzde 0 düzeyindeydi.

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