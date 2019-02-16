Artı başlangıç

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2019’a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,6 artarak 97 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 62,5 artışla 91,9 milyar lira olarak kaydedildi. Bütçe ocakta 5,1 milyar lira fazla verirken,12,4 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti.

VERGİ GELİRİ YÜZDE 7 ARTTI

Geçen yılın ocak ayında 58 milyar 205 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 66,6 artışla 96 milyar 951 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 7,1 artarak 55 milyar 675 milyon lira oldu. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 809,3 yükselerek 39 milyar 955 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 922 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 399 milyon lira olarak belirlendi.

PERSONEL GİDERİ TAVAN YAPTI

Geçen ay, faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen 843 milyar 659 milyon lira ödeneğin yüzde 10’u kullanılarak 84 milyar 581 milyon lira harcandı. Ocakta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artarak 23 milyar 877 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ocakta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 artışla 4 milyar 354 milyon liraya yükseldi. Bu ayda yüzde 23,8 artışla 3 milyar 398 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

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Disiplindeki güçlü duruşu gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ocak ayı bütçe rakamlarını değerlendirdi. Albayrak, “Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu” ifadelerini kullandı.