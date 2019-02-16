Ekonomi Artı başlangıç
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkezi yönetim bütçesi ocakta 5,1 milyar fazla verdi

Artı başlangıç

Merkezi idare bütçesi ocakta 5,1 milyar fazla verdi. Yıla artı ile başlayan bütçe gelirleri geçen ay 97 milyar lira, bütçe giderleri 91,9 milyar lira olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Her gerçekleşme, her gösterge, bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün İzmir’deydi. Albayrak ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci; Bayraklı Sevgi Yolu’nda esnafı ziyaret etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün İzmir’deydi. Albayrak ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci; Bayraklı Sevgi Yolu’nda esnafı ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2019’a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,6 artarak 97 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 62,5 artışla 91,9 milyar lira olarak kaydedildi. Bütçe ocakta 5,1 milyar lira fazla verirken,12,4 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti.

VERGİ GELİRİ YÜZDE 7 ARTTI

Geçen yılın ocak ayında 58 milyar 205 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 66,6 artışla 96 milyar 951 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 7,1 artarak 55 milyar 675 milyon lira oldu. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 809,3 yükselerek 39 milyar 955 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 922 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 399 milyon lira olarak belirlendi.

PERSONEL GİDERİ TAVAN YAPTI

Geçen ay, faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen 843 milyar 659 milyon lira ödeneğin yüzde 10’u kullanılarak 84 milyar 581 milyon lira harcandı. Ocakta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artarak 23 milyar 877 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ocakta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 artışla 4 milyar 354 milyon liraya yükseldi. Bu ayda yüzde 23,8 artışla 3 milyar 398 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

REKLAM
  • Disiplindeki güçlü duruşu gösteriyor
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ocak ayı bütçe rakamlarını değerlendirdi. Albayrak, “Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu” ifadelerini kullandı.

13 milyar dolarlık yatırım
EKONOMİ
13 milyar dolarlık yatırım
/**/
Kendi planımızı uygularız

Kendi planımızı uygularız

Erdoğan, Soçi dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı.
İncirlik kapatılsın!

İncirlik kapatılsın!

Türk halkı, Amerikan askerlerinin üsten çıkartılmasını istiyor.
Cumhur İttifakı 9 maddede anlaştı

Cumhur İttifakı 9 maddede anlaştı

​Ortak mitinglerde parti sloganı atılmayacak, sadece Türk bayrakları kullanılacak.
Sahte ödeme merkezlerine dikkat

Sahte ödeme merkezlerine dikkat

​Dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarı yapıldı.
S-400'ler temmuzda Türkiye'de

S-400'ler temmuzda Türkiye'de

Erdoğan: Geri adım atmayacağız, bu iş bitti.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
İstanbul içinönemli uyarı

İstanbul içinönemli uyarı

​Meteoroloji saat verdi, şiddetli vurabilir.
Yeni askerliksistemi: 6-9-12

Yeni askerliksistemi: 6-9-12

​Erdoğan, yeni düzenlemenin son halini açıkladı.

Hoca tercihini yaptı

Hoca tercihini yaptı

'Millilerin hocası kim olmalı?' sorusunu cevapladı.
DSP'ye kaçış

DSP'ye kaçış

​HDP ittifakından rahatsız olanlarla aday gösterilmeyen küskünler soluğu DSP'de alıyor.
Teklifi kabul edebilirim

Teklifi kabul edebilirim

Yeni Malatya maçı sonrasında ayrılık mesajı verdi.
Bizimbinaya da bakın

Bizimbinaya da bakın

​Konutlarının sağlamlığından endişe eden vatandaşlar, denetim talebinde bulunuyor.
Eğitimvadisi Çekmeköy

Eğitimvadisi Çekmeköy

​AK Parti'nin Çekmeköy adayı Poyraz, yeni dönem projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
Keşmir çağrısı

Keşmir çağrısı

​Pakistanlı bakan Khichi, Albayrak Holding'e ziyarette bulundu.
Fiyatlar düşmezsesatışlar yaygınlaşır

Fiyatlar düşmezsesatışlar yaygınlaşır

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, marketlere mühlet verdi.
Cinayetinhesabı sorulacak

Cinayetinhesabı sorulacak

​Erdoğan, katliamın uluslararası mahkemeye taşınacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.