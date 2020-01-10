Ekonomi Artık otobüste evcil hayvan taşınabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Artık otobüste evcil hayvan taşınabilecek

Karayolu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte yolcu beraberinde kedi, köpek, kuş gibi hayvanları taşımanın önü açıldı. Düzenleme ile evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla kucakta veya koltuk önünde taşınabilecek. Yönetmeliğe uymayan taşıma yetki belgesi sahiplerine ise 2 uyarma cezası verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, evcil hayvanların yolcu otobüslerinde yolcu yanında taşınabilmesinin önünü açtı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle artık yolcular, aşı karneli olan kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş gibi evcil hayvanları, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla kucağında veya oturduğu koltuğun önünde taşıyabilecek.

Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilecek.

Bu yönetmeliğe uymayan taşıma yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma cezası verilecek.

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