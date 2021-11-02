​Artışın %17’sini pompaya yansıttık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyada petrol fiyatları yüzde 117 artarken, Türkiye’de devletin vergi alacağından vazgeçmesi sonucu ortalama artışının yüzde 17’de kaldığına işaret etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2022 bütçesini sunan Dönmez, “Fatih sondaj gemimiz ile Karadeniz’de keşfi yapılan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Mühendislik-tedarik-inşaat- kurulum sözleşmeleri imzalanmış olup, yıl sonuna kadar sahada kuyu sondajları, kuyu testleri, deniz altı iletim sistemleri için tedarik süreci ve ön mühendislik çalışmalarına devam edilecektir” dedi.

Fatih Dönmez

TÜKETİCİYİ KORUDUK

Dönmez, şunları kaydetti: “Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, Devletimizin 2021 yılında 50-60 milyar lira aralığında bir vergi alacağından vazgeçmesi öngörülüyor. Bu sayede, 2021 yılbaşından itibaren ham petrol fiyatları Türk lirası bazında yaklaşık yüzde 117 artış gösterirken, vatandaşlarımıza sunulan akaryakıt fiyatlarında ortalama yüzde 17 artış olmuştur.”

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Akkuyu ile yetinmeyiz

Akkuyu NGS projesinin birinci, ikinci ve üçüncü ünitelerinin inşaat faaliyetlerinin devam ettiği bilgisini de varan Bakan Dönmez, “Dördüncü üniteye yönelik inşaat lisansı ise geçtiğimiz hafta verildi. Akkuyu projesi dışında iki adet NGS daha kurulmasına yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları projeleri kapsamında ise 2 bin megawat RES ve 2 bin 500 megawat GES olmak üzere toplam 4 bin 500 megawat kapasiteye sahip YEKA yarışmaları gerçekleştirilecektir” dedi.

GÜNDEM Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak