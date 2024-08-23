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Ekonomi

Asansör ihracatı 300 milyon doları aştı

Son yılların dış ticarette cari fazla veren sektörlerinden birisi olan Türkiye asansör sektörü, sağladığı ihracat başarısıyla ülke ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyor.

04:00 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 00:58 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Asansör aksamı satışında dünyada 5'inci sıraya yükselen sektör, gerçekleştirdiği yatırımlarla ihracatını 300 milyon doların üzerine çıkardı. Montaj, bakım, onarım ve servis firmaları ile aksam üreten tedarikçiler, A Tipi muayene kuruluşları ve onaylanmış kuruluşların da aralarında olduğu geniş alanı kapsayan sektör firmalarının cirosu 3 milyar dolara ulaştı.

İSTANBUL'DA DEV ZİRVE

Sektör, hem alternatif satış kanalları oluşturmak hem de yeni ihracat fırsatları yakalamak için, dünyanın en büyük iki fuarından birsi olan 19'uncu Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı’na odaklandı. Avrupa, Orta Doğu ve Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere 5 kıtadan 30 binin üzerinde profesyoneli Tüyap Beylikdüzü’nde ağırlayacak olan fuar, asansör dünyasında milyonlarca dolarlık ticaret hacmi oluşturması hedefleniyor.

400'DEN FAZLA MARKA BULUŞACAK

Dünyanın dört bir tarafından 30 bin profesyoneli, 400’ün üzerinde katılımcı markayla buluşturacak olan Asansör İstanbul 2025’in online ziyaretçi kayıtları da tüm hızıyla devam ediyor. Asansör ve yürüyen merdiven endüstrisindeki tüm yenilikleri tek adreste görmek, yeni iş birlikleri kurmak, avantajlı fiyatlara ürün, hizmet, makine ve teknoloji tedarik etmek ve yeni ticaret anlaşmaları yapmak isteyen sektör profesyonelleri Asansör İstanbul’u şimdiden fuar takvimlerine aldı.



#İhracat
#Ticaret
#Asansör
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