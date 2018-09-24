Asansörlere sıkı takip

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yıl sonuna kadar yaklaşık 390 bin asansörün periyodik kontrolünü yaparak ülke genelinde kayıtlı asansörlerin yüzde 82'sinin denetimini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Piyasada bulunan bin 500'den fazla ürün grubunun denetiminden sorumlu olan Bakanlık, can güvenliği açısından en yüksek risk taşıyan ürünlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda, bakanlık, vatandaşların günlük hayatta en fazla kullandığı ürünlerden asansörleri, Asansör Takip Sistemi (ATS) ile yoğun şekilde izliyor.

KIRMIZI ETİKETLİ ASANSÖRLER AZALDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2015'ten bu yana asansörlere uygulanan periyodik kontrol sayısı yüzde 80 artış gösterdi. Bakanlıkça yetkilendirilen 30 A tipi muayene kuruluşu tarafından bu yıl eylül ayı itibarıyla 283 bin 846 asansörün periyodik kontrolü yapıldı. Denetimlerin artmasıyla güvensiz olarak nitelendirilen kırmızı etiketli asansör sayısında önemli bir azalış görüldü. Türkiye genelinde 2015'te yüzde 57,8 olan kırmızı etiketli asansör oranı bu yıl eylül itibarıyla yüzde 25,4’e geriledi.

ŞİKAYETLER İÇİN 'ALO 130'

Öte yandan Bakanlıkça, bu yıl eylül itibarıyla bin 288 asansöre piyasa gözetimi ve denetimi yapılarak ilgili mevzuatın gereklerini karşılamayan 734 asansör için montaj firmalarına 2 milyon 769 bin lira idari para cezası uygulandı. Kırmızı etiketli asansörlerin kullanımının vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığına dikkati çeken yetkililer, kırmızı etiketli asansörün kullanıldığını gören vatandaşların ALO 130 Ürün Güvenliği Şikayet Hattı ve CİMER aracılığı ile Bakanlığa başvurabileceklerini bildirdi.

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İstanbul’dakilerin %29’u güvensiz

Üç büyük şehirdeki duruma bakıldığında, İstanbul’da periyodik bakımı yapılan 63 bin 89 asansörün yüzde 28,5’inin kırmızı etiketli olduğu tespit edildi. Ankara’da bakımı yapılan 32 bin 481 asansörün de yüzde 22,5’inin kırmızı olduğu belirlendi. İzmir’de ise 15 bin 765 asansörün yüzde 23,5’inin kırmızı olduğu kayıtlara geçti.

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