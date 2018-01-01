ASELSAN 6,5 milyar liralık sipariş aldı

Türkiye’nin teknoloji üssü konumundaki ASELSAN, bu yıl yaklaşık 6,5 milyar liralık sipariş aldı. Savunma elektroniğine yönelik bilgi birikimini Türkiye’nin güvenlik, ulaşım, enerji, otomasyon ve sağlık teknolojilerindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan ASELSAN, bu yıl yurt içinde ve dışında bir dizi projede sorumluluk üstlendi.

29 DEV SÖZLEŞME

ASELSAN, bu doğrultuda 2017’de yurt içinden ve dışından gelen talepleri karşılamak üzere 29 sözleşme imzaladı. Teslimatları 2023 yılına kadar yayılan siparişler, 3 farklı para biriminde yapıldı. ASELSAN’ın aldığı siparişlerin ekonomik karşılığı 2 milyar 143 milyon 272 bin 835 lira, 528 milyon 516 bin 730 dolar, 521 milyon 133 bin 672 avro olarak dağılım gösterdi. ASELSAN, 2015’te 3,9 milyar lira, 2016’da 9,5 milyar lira tutarında yeni sipariş almıştı. Şirket sözleşmelerden 25’ini yurt içindeki, 4’ünü yurt dışındaki müşterilerle yaptı.

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Şirket, BMC, Otokar ve Nurol Makina’dan SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, BMC’den ayrıca SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi siparişleri aldı. ASELSAN, ROKETSAN ile UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi kızılötesi arayıcı başlık tedariki konularında anlaşmalar yaptı.