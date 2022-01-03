ASELSAN bir ürüne daha Türk imzasını attı

Taktik sahada ateş desteği, manevra kontrol, istihbarat/elektronik harp, hava savunma ve lojistik destek gibi farklı haberleşme servisleri ve cihazlarının bir arada kullanılmasını gerektiren komuta kontrol fonksiyonlarının eş zamanlı icrası gerekiyor. Bu da ancak taktik sahadaki hızlı ve güvenilir bilgi aktarımıyla sağlanabiliyor.

Ufuk ötesi haberleşmeye imkan sağlaması ve coğrafi koşullardan çok az etkilenmesi nedeniyle uydu haberleşme sistemleri, diğer haberleşme vasıtalarının olmadığı veya yeteneklerinin sınırlı kaldığı durumlarda etkin kullanılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılan Gezgin Uydu Terminali

ASELSAN başta uydu haberleşme sistemleri kara platform çözümleri olmak üzere farklı ihtiyaçlar için yüksek teknolojiye dayalı çözümler üretiyor.

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Bu sayede, her türlü coğrafi koşulda ve taktik operasyonda, sahadaki askeri birliklerle bağlı bulunulan komuta merkezlerinin, karargahlarla savaş alanındaki komutanlıkların taktik ihtiyaçlarını karşılamak, komuta kontrol sistemlerinin birer parçası olan emniyetli ve hızlı ses, görüntü ve veri haberleşmesi yapmak mümkün oluyor.

Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Tatbikatı'nda, kabul faaliyetleri Kasım 2021’de tamamlanan X-Bant Uydu Muhabere Sistemi'nin (TUMSİS) ilk Gezgin Uydu Terminali kullanıldı. Tatbikat faaliyetleri kapsamında ASELSAN Macunköy yerleşkesinden hareket halinde görüntülü görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde geliştirilen Gezgin Uydu Terminali, Otokar tarafından üretilen Cobra II 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç üzerine entegre edildi.

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Araç üzerine monte edilen anten otomatik olarak seçilen uyduya yönlenebiliyor ve hareket halinde IP tabanlı, açık ve/veya kapalı ses, veri, video telekonferans ve faks haberleşmesi gerçekleştirilebiliyor.

FOTOĞRAF 10 Şirketin, X-ray cihazları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'te gerçekleştirdiği toplu açılış töreniyle kullanıma sunuldu. Yerli ve milli olarak üretilen cihazı yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürünün özellikleri hakkında bilgi aldı. X-ray bagaj kontrol cihazları, havaalanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, devlet binaları gibi birçok tesisin güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip bulunuyor. Yeni geliştirilmiş cihazlar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Gaziantep Havalimanı'nda kullanılmak üzere 18 adet olarak teslim edildi. ASELSAN ve HTR'nin yerli olarak milli imkanlarla 11 ay gibi kısa sürede geliştirdiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor. Cihazlarda otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme, yüksek yoğunluk alarmı, yoğunlukta zoom kabiliyeti (renkli ve siyah beyaz), organik sıyırma, otomatik geometrik ve radyometrik düzeltme fonksiyonu, tünel giriş-çıkışlarının kamerayla izlenmesi ile genişletilebilir kurgusal tehdit kütüphanesi kabiliyetleri bulunuyor. Proje kapsamında Tokat Havalimanı yeni terminal binasına da 12 adet ASELSAN ARIN X-ray bagaj kontrol cihazının 2022'de teslim edilmesi planlanıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, sistemin bir milli başarı öyküsü olduğunu belirterek, \"ASELSAN mühendislerinin milli imkanlarla kısa sürede geliştirdiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazlarımız Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Nerede yüksek teknoloji varsa ASELSAN'ın milli imzası orada olmaya devam edecek.\" değerlendirmesinde bulundu. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ARIN X-ray cihazı kullanılmaya başlandı ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonu ışığında sivil sahalardaki atılımlarını devam ettiren şirketin, güvenlik sistemleri ürün ailesine ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları eklendi. BiP'te paylaş

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EKONOMİ ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme: Şirketin cirosunu olumlu etkileyecek