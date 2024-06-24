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Ekonomi

ASELSAN NATO tatbikatında ilkleri gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) aktif olarak kullandığı ASELSAN ürünleri NATO Ramstein Legacy 2024 Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı'nda, Türkiye'nin NATO unsurları ile entegre hava savunma tatbikatını gerçekleştiren ilk kısa menzilli hava savunma sistemleri oldu.

17:07 - 24/06/2024 Pazartesi
DHA
ASELSAN sistemleri; Türkiye'nin NATO unsurları ile entegre hava savunma tatbikatını gerçekleştiren ilk kısa menzilli hava savunma sistemleri oldu.
ASELSAN sistemleri; Türkiye'nin NATO unsurları ile entegre hava savunma tatbikatını gerçekleştiren ilk kısa menzilli hava savunma sistemleri oldu.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre; NATO'nun en önemli ordularından biri olan TSK'nın aktif olarak kullandığı ASELSAN ürünleri Nakledilebilir Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezi (HAKİM-ADOC/T), Ateş İdare Cihazı (KORKUT 130/35), Kaideye Monteli Stinger (KMS ZIPKIN) ve MANPADS Tim Teçhizatı sistemleri ile katılım sağladığı NATO Ramstein Legacy 2024 Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı'nda, ASELSAN sistemleri; Türkiye'nin NATO unsurları ile entegre hava savunma tatbikatını gerçekleştiren ilk kısa menzilli hava savunma sistemleri oldu.

Romanya'da gerçekleşen tatbikatta, ASELSAN hava savunma komuta kontrol ve silah sistemleri, NATO ülkelerinde bulunan diğer sistemler ile ortak bölgede konuşlanarak Nakledilebilir Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezi (HAKİM-ADOC/T) üzerinden Almanya, Macaristan ve Portekiz sistemleri ile ortak hava resmi paylaşımı, angajman yönetimi ve taktik data link mesaj iletimi sağlayarak tatbikat boyunca başarılı bir şekilde NATO sistemleri ile tam entegre çalıştı. HAKİM-ADOC/T taktik data link üzerinden üst komuta kontrol unsurları olan NATO sistemlerine bağlanarak KORKUT 130/35, KMS ZIPKIN ve MANPADS ile ortak hava resmi paylaşımı, angajman yönetimi ve taktik data link mesaj iletimini başarılı bir şekilde sağlandı. Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri ekipleri tarafından KMS ZIPKIN atışı da başarı ile gerçekleştirildi.

#ASELSAN
#NATO
#KORKUT
#KMS ZIPKIN
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