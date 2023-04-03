Aselsan tarafından geliştirildi: Türkiye'nin yeni silahı ilk kez görüldü

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzaladığı sözleşmeler doğrultusunda 2023 yılında yoğun bir teslimat trafiği yürütecek. ASELSAN'ın SSB ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında bu yıl 26 milyar 547 milyon liralık teslimat yapması öngörülüyor. Teslimatların en büyük kalemini 3 milyar 726 milyon lira ile "hava ve füze savunma sistemleri" oluşturuyor.