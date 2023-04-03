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Ekonomi

Aselsan tarafından geliştirildi: Türkiye'nin yeni silahı ilk kez görüldü

ASELSAN tarafından yeni geliştirilen Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi’ne ilişkin görseller, sosyal medyada paylaştı. Sistem, hem füze hem de top bileşenlerinden meydana geliyor.

12:58 . 3/04/2023 Pazartesi
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Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi

Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi

Yeni geliştirilen sisteme dair fotoğraflar, sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görsellerde hava savunma sisteminin, bünyesinde hem hava savunma füzelerini hem de hava savunma toplarını barındırdığı görüldü.

Bu sistemin adı,
Nokta Hava Savunma (NHS)
Sistemi. NHS Sistemi’nde görülen füzeler, TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi (BVRAAM)’nin karadan atılan versiyonu. SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre sistemde, GÖKER 35mm’lik Çok Maksatlı Silah Sistemi bulunuyor.
NHS Sistemi’nde,
ASELSAN
tarafından geliştirilen ve 80 kilometre menzile sahip AKR Atış Kontrol Radarı bulunuyor. Ayrıca Nokta Hava Savunma Sistemi’nin taşıyıcı unsuru olan 8×8 aracın çevresinde de, hedef tespitini gerçekleştirecek AESA Radarlar bulunuyor.

Öte yandan söz konusu araç, tıpkı Otonom HİSAR-A+ gibi ‘otonom’ bir yapıda. Yani tek başına, herhangi ilave bir unsura ihtiyaç duymadan angajman gerçekleştirebiliyor. Sistemin, GÖKDOĞAN Füzeleri ile hava unsurlarına karşı 30-40 kilometre azami etkili menzile sahip olması bekleniyor. NHS, bünyesinde barındırdığı hava savunma topu sayesinde çok alçak irtifadaki hava hedeflerine de angaje olabilecek.

NHS Sistemi ile birlikte Türkiye, Rusya Federasyonu’nun Pantsir Hava Savunma Sistemi’ne benzer bir sistem geliştirmiş olacak. Ancak NHS Sistemi’nin, hem bünyesinde barındırdığı radar sistemleri hem de GÖKDOĞAN Füzesi sayesinde daha etkili olacağı, şimdiden bir ‘tahmin çerçevesinde’ söylenebilir.


#ASELSAN
#Nokta Hava Savunma (NHS)
#TÜBİTAK
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