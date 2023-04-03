Aselsan tarafından geliştirildi: Türkiye'nin yeni silahı ilk kez görüldü

Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi
Yeni geliştirilen sisteme dair fotoğraflar, sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görsellerde hava savunma sisteminin, bünyesinde hem hava savunma füzelerini hem de hava savunma toplarını barındırdığı görüldü.
Öte yandan söz konusu araç, tıpkı Otonom HİSAR-A+ gibi ‘otonom’ bir yapıda. Yani tek başına, herhangi ilave bir unsura ihtiyaç duymadan angajman gerçekleştirebiliyor. Sistemin, GÖKDOĞAN Füzeleri ile hava unsurlarına karşı 30-40 kilometre azami etkili menzile sahip olması bekleniyor. NHS, bünyesinde barındırdığı hava savunma topu sayesinde çok alçak irtifadaki hava hedeflerine de angaje olabilecek.
NHS Sistemi ile birlikte Türkiye, Rusya Federasyonu’nun Pantsir Hava Savunma Sistemi’ne benzer bir sistem geliştirmiş olacak. Ancak NHS Sistemi’nin, hem bünyesinde barındırdığı radar sistemleri hem de GÖKDOĞAN Füzesi sayesinde daha etkili olacağı, şimdiden bir ‘tahmin çerçevesinde’ söylenebilir.