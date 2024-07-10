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Ekonomi

ASELSAN'dan 20,3 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN son dönemde geliştirdiği ve sınıfının en iyileri olma iddiasındaki ürünlerle kısa süre içinde ihracat başarılarına ulaştı. Savunma sanayi şirketi ASELSAN, 20 milyon 265 bin 600 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

16:56 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ASELSAN son dönemde geliştirdiği ve sınıfının en iyileri olma iddiasındaki ürünlerle kısa süre içinde ihracat başarılarına ulaştı.


Ankara merkezli savunma sanayisi şirketi ASELSAN, 20 milyon 265 bin 600 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

KAP'a açıklama yapıldı

Önemli bir ihracat sözleşmesine imza atan ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için hava savunma sistemleri ihracatına yönelik 20 milyon 265 bin 600 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır.


#ASELSAN
#savunma sanayi
#ekonomi
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