ASELSAN'dan 21,4 milyon dolarlık sözleşme

Türk savunma sanayisi, kendi araçlarını üretme konusundaki uluslararası başarısını elde ederek sektörde ihracatın önünü açtı. Savunma sanayii ihracatında ise en yüksek satışı gerçekleştiren Baykar, sektörde öne çıkarak lider konumunu sürdürdü. Geçtiğimiz yıl Türk savunma ve havacılık sektöründe en büyük ihracatı gerçekleştiren firma, 1 milyar 766 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Baykar olarak kaydedildi.