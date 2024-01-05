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Ekonomi

ASELSAN'dan 21,4 milyon dolarlık sözleşme

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden olan ASELSAN, son olarak toplamda 21 milyon 411 bin 200 dolar değerindeki iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesini imzaladı.

17:57 - 5/01/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Aselsan, hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik iki yurt dışı sözleşmesi imzaladı.


ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şirket ile uluslararası müşterileri arasında, hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.


Bu tür anlaşmalar, şirketin küresel arenadaki rekabetçiliğini ve büyüme potansiyelini artırarak Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerini daha da sağlamlaştırıyor.




#ASELSAN
#ticaret
#dış ticaret
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