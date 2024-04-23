|
Ekonomi

ASELSAN'dan elektronik harp sistemi: EJDERHA

ASELSAN tarafından üretilen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve güvenlik güçleri için geliştirilen EJDERHA, elektronik devre içeren her türlü sivil ve askeri aracı elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabilecek.

16:41 - 23/04/2024 Salı
DHA
EJDERHA
EJDERHA

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada EJDERHA'nın özel olarak tasarlanmış yönlü anten-reflektör seti kullanılarak tek darbe veya bir dizi darbe aracılığı ile kısıtlı bir süre boyunca yüksek güçlü elektromanyetik (EM) ışıma yapabildiği ifade edildi. Yüksek güçlü mikrodalga kaynakları tarafından üretilen elektromanyetik enerjinin hedef alınan elektronik cihazların çalışmasının engellenmesi, hatalı çalışmaya sevk edilmesi veya hasara uğratılarak çalışamaz hale getirilmesi amacıyla kullanıldığı kaydedildi.

ASELSAN'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "EJDERHA, taktik sahada ve tesis giriş-çıkış alanlarında tehdit olarak sınıflandırılabilecek elektronik devre içeren her türlü sivil-askeri aracı ve hava hedeflerini, elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabiliyor. Bu, terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı el yapımı patlayıcı, dron veya elektronik sistemlerin kullanımına darbe vuracak. EJDERHA aynı zamanda, yeni nesil teknolojiler ile konvoy koruma/intikal faaliyetleri için fark yaratan bir çözüm oluşturuyor. Taktik tekerlekli zırhlı/paletli araçlara entegre edilebilen sistem, insanlı ve insansız (uzak komuta ile) kontrol edilebiliyor. Bu sayede saha koşullarında zengin bir kullanım senaryosu sunulmuş oluyor" denildi.



#ASELSAN
#EJDERHA
#Savunma Sanayi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Twitter (X) çöktü mü, bir sorun var mı? 23 Nisan Twitter hata raporu ve erişim durumu!