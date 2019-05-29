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Ekonomi ASELSANdan su altında yeni ihracat
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

ASELSAN'dan "su altında" yeni ihracat! Zargana Denizaltılar İçin Torpido Karşı Tedbir Sistemi nedir?

ASELSAN'dan 'su altında' yeni ihracat

ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen Zargana Denizaltılar İçin Torpido Karşı Tedbir Sistemi, yarı ömür modernizasyonu yapılan Agosta 90B sınıfı denizaltılar için tedarik edilecek. Pakistan, Endonezya'dan sonra torpido karşı tedbir sistemlerinin ihraç edileceği ikinci ülke olacak.

Haber Merkezi AA
Zargana denizaltılar için geliştirilmiş ilk ve tek milli denizaltı torpido karşı tedbir sistemi olarak dikkati çekiyor.
Zargana denizaltılar için geliştirilmiş ilk ve tek milli denizaltı torpido karşı tedbir sistemi olarak dikkati çekiyor.

ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen Zargana Denizaltılar İçin Torpido Karşı Tedbir Sistemi, Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde yarı ömür modernizasyonu yapılmakta olan Agoste 90B sınıfı denizaltılar için tedarik edilecek.

Pakistan, bu teslimatla Endonezya'dan sonra torpido karşı tedbir sistemlerinin ihraç edileceği ikinci ülke olacak.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Yenilikçi Ürün Ödülü'nü alan Zargana, dünyadaki benzerlerinden üstün yeteneklere sahip olacak şekilde denizaltılar için geliştirilmiş ilk ve tek milli denizaltı torpido karşı tedbir sistemi olarak dikkati çekiyor.

Sistem, denizaltıdan alınan verilerle ortam şartlarını dikkate alarak denizaltıya hücum gerçekleştiren torpidolara karşı en uygun sakınma taktiğinin belirlenmesini ve bu taktiğe göre lançerlerinden akustik aldatıcı ve karıştırıcıların fırlatılmasını sağlıyor. Akustik karıştırıcılar, gürültü üreterek torpidonun denizaltıyı tespit etmesini engellerken, akustik aldatıcılar da denizaltıyı taklit ederek torpidoyu yanıltıyor.

TORPİDOLARA KARŞI ÜST DÜZEY KORUMA

Zargana, otonom çalışma ve hızlı reaksiyon yeteneğiyle torpidolara karşı en üst düzey savunma sağlıyor.

Sistem, operatör kontrollü girdiler veya otomatik olarak gerçek zamanlı veri sağlayan denizaltı sistemleriyle entegre şekilde çalışabiliyor.

Zargana sistemi, denizaltı sistemlerinden toplanan verileri kullanarak tespit, konumlandırma ve sınıflandırma işlevi veya operatör girdileriyle su altı tehdit durumuna göre en yüksek başarıya sahip taktiğin seçilerek uygulanmasına imkan tanıyor.

Torpido karşı tedbir taktikleri, denizaltı sakınma manevrası, akustik aldatıcı/karıştırıcıların döküş örüntüsü ve döküş zamanlamalarını içeriyor.

24 ADETLİK FIRLATICI KAPASİTESİ

Zargana'ya hızlı reaksiyon imkanı kazandıran lançer sistemi, ihtiyaca göre 24 adede kadar farklı sayıda fırlatıcı hücre, tekli veya salvo atış, yüksek güvenilirlik, atışlarda hava çıkarmayan fırlatıcı özelliklerine sahip bulunuyor.

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Sistemin en kritik bileşenlerinden olan akustik aldatıcı ve akustik karıştırıcılar ise ihtiyaca göre farklı tip ve boyutta üretilerek, tüm akustik güdümlü torpidolara karşı etkin savunma sağlıyor. Hedef benzetiminde yüksek sadakate sahip aldatıcı ve karıştırıcılar, uzun çalışma süresiyle görev yapabiliyor.

‘Zargana’ ile denizaltında tam güvenlik
EKONOMİ
‘Zargana’ ile denizaltında tam güvenlik

Türk Donanmasının gururu görüntülendi
FOTOĞRAF 48
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Türk Silahlı Kuvvetleri, havada, karada ve denizde düşmana göz açtırmıyor.
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Yaklaşık 140 yıl önce iki denizaltı ile ilk denizaltı faaliyetine başlayan Türk Donanması, bugün bölgesindeki en etkili güçlerden biri haline geldi.
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Karanlık sularda sessizliği ve atış gücüyle düşmana korku, dosta güven veren denizaltılar toplam 3 sınıftan oluşuyor.
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Deniz Kuvvetleri Denizaltı Filosu Komutanlığı, preveze sınıfı TCG Sakarya S-354 isimli denizaltının kapılarını açtı.
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Yapılan hazırlıkların ardından denizaltının sessiz ve derin yolculuğu başlıyor. Sessizliği ve atış gücü ile TSK bünyesinde yer alan TCG Sakarya S-354 isimli denizaltı, limana uğramaksızın çok uzun süreler boyunca karanlık sularda görev yapıyor.
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Denizaltında komutan, subay, astsubay, uzman erbaş ve erlerden oluşan yaklaşık 40-45 personel görev yapıyor. Denizaltında görev yapacak personellere 1 yılı aşkın süre eğitim veriliyor.
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Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve gerekli testlerden başarı ile geçen personel, denizaltında görev almaya hak kazanıyor. Denizaltı dizaynında harekat ve teknik ihtiyaçlar ön plana alınırken, personel yaşamına ilişkin ihtiyaçlar ise ikinci planda tutuluyor.
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Günlerce karaya çıkmadan denizin altında görev yapan mürettebat, sebze odası, et odası, kuru kumanya odasında stoklanan malzemelerle yaşamlarını idame ettiriyor.
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Ayrıca denizaltında cep telefonu, bilgisayar gibi kişisel iletişim araçlarını kullanmaya da izin verilmiyor.
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Fiziki şartlar nedeniyle de denizaltında bu araçların kullanılması imkansız. Bu nedenle personel, limana çıkana kadar yakınlarıyla iletişim kuramıyor.
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Denizaltında çalışan personeller, vardiya sistemi ile çalışıyor. Mürettebatın bir kısmı istirahat ederken, bir kısmı görevini icra ediyor.
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Denizaltında bulunan mürettebata gece ve gündüz kavramını birbirinden ayırt etmesi için ışık uygulaması yapılıyor.
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Beyaz ışık yandığında gündüz, kırmızı ışık yandığında gece olduğu anlaşılıyor.
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Komuta kontrol merkezinde görev yapan mürettebat, sonarlardan yani konsol üzerinden iz ve hedeflerle ilgili bilgi alma imkanı sunan sistem üzerinden gelen sinyalleri pür dikkat dinleyerek olası bir saldırıya karşı tetikte bekliyor.
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TCG Sakarya Komutanı Altan Tosun, “Adını zaferden, gücünü birliğinden alan TCG Sakarya denizaltımız, şuanda Karadeniz Uyum Harekatı'na iştirak etmek maksadıyla İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru intikal etmektedir. ifadelerini kullandı.
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Yaklaşık 45 personelimizle intikal ediyoruz. Geçişimiz 2 ile 2 buçuk saat sürecek. TCG Sakarya sahip olduğu teknolojik imkan ve kabiliyetleriyle limana uğramaksızın çok uzun sürelerle suyun altında harekat icra edebilmektedir” dedi.
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TCG Sakarya S-354 isimli denizaltı, Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında İstanbul Boğazı’nı emniyet nedeniyle denizin üstünde seyrederek tamamladı
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İstanbul Boğazı'ndan geçişini yaklaşık 2,5 saatte tamamlayan denizaltına yunus balıkları da eşlik etti.
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Denizaltının geçişi sırasında yunus balıkları ile birlikte oluşan görsel şölen ise havadan görüntülendi.
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Türk Donanmasının gururu görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait "TCG Sakarya S-354" denizaltısı, Karadeniz Uyum Harekatı'na katılmak için İstanbul Boğazı'ndan yunus balıkları eşliğinde geçti. Denizaltının bir günlük yolculuğu görüntülendi.


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