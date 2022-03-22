Ekonomi ASELSANdan 483 milyon liralık dev satış
SAVUNMA SANAYİ

ASELSAN'dan 483 milyon liralık dev satış

Türkiye'nin savunma alanında ortaya koyduğu başarılı ürünler büyük bütçeli sözleşmelerin de kapısını aralıyor. ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 32 milyon 550 bin 370 dolarlık (483 milyon lira) yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

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Haber Merkezi AA
ASELSANdan yurt dışına 483 milyon liralık dev satış
Foto/arşiv

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 32 milyon 550 bin 370 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatlarının parçalı olarak 18 ay içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Türkiye dünyada bir ilke hazırlanıyor: Dev savaş gemisinden ilk uçuşunu yapacak
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Dünyaya parmak ısırtan İHA ve SİHA'lar için birçok ülke sıraya girmiş vaziyette iken heyecanla beklenen Bayraktar TB3 SİHA ise test uçuşu için gün sayıyor.
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Yıl sonuna kadar envantere alınacak 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde helikopterlerin yanında hava aracı olarak SİHA'lar da görev yapacak.
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Geçtiğimiz aylarda ilk görselleri kamuoyu ile paylaşılan SİHA için çalışmalar aralıksız sürerken ilk uçuş için de geri sayım başladı.
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Bayraktar TB3, Bayraktar TB2’ye kıyasla kısa pistlerden kalkış kabiliyetinin yanında daha yüksek faydalı yük kapasitesine (150 kg’ye karşı 280 kg) ve taşıma esnasında alandan tasarruf için katlanabilir kanatlara sahip olacak.
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​24 saat havada kalış süresine sahip olacak SİHA'da çok sayıda yerli mühimmat kullanılabilecek.
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30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak.
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Ayrıca TCG Anadolu’ya entegre edilecek komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA’nın operasyonlarda kullanılabileceği ifade ediliyor.
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​Öte yandan Türkiye'nin deniz savunmasındaki en önemli adımlarından biri 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada nihayet sona gelindi.
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1 Temmuz 2020'de Liman Kabul Testleri'ne başlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, takvimde bir değişiklik olmaması halinde bu yıl sonunda göreve başlayacak.
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232 metre uzunluğa, 58 metre yüksekliğe ve 32 metre genişliğe sahip dev geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor.​
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Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilen TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını taşıyabilecekken havuzunda ise bulunduracağı çıkarma araçlarıyla operasyonlara da katılabilecek.
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Öte yandan farklı donanımlara da sahip olan dev gemi gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında “hastane gemisi” olarak da görev yapabilecek.
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Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi de TCG Anadolu’da kullanıma alınacak.
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Türkiye dünyada bir ilke hazırlanıyor: Dev savaş gemisinden ilk uçuşunu yapacak
SİHA'ları dünyada ilk kez 'sürü' olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar envantere alınacak 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde kullanılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşa hazırlanıyor. 30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak.

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