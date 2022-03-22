ASELSAN'dan 483 milyon liralık dev satış

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 32 milyon 550 bin 370 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatlarının parçalı olarak 18 ay içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

FOTOĞRAF 20 ​Savunma sanayide yerli ve milli üretimlere hız kesmeden devam ediliyor. Dünyaya parmak ısırtan İHA ve SİHA'lar için birçok ülke sıraya girmiş vaziyette iken heyecanla beklenen Bayraktar TB3 SİHA ise test uçuşu için gün sayıyor. ABD'nin Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarmasının ardından Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu için sahada dengeleri değiştirecek bir adım atılmıştı. Yıl sonuna kadar envantere alınacak 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde helikopterlerin yanında hava aracı olarak SİHA'lar da görev yapacak. Bunun için ortaya koyduğu İHA ve SİHA'lar ile dünyanın yakından takip ettiği Bayraktar firması kolları sıvamış kısa süre içerisinde dev savaş gemisine otomatik kalkış ve iniş yapabilecek SİHA olan Bayraktar TB3 ortaya çıkarmıştı. Geçtiğimiz aylarda ilk görselleri kamuoyu ile paylaşılan SİHA için çalışmalar aralıksız sürerken ilk uçuş için de geri sayım başladı. Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu'dan ilk uçuşunu bu yıl içerisinde yapması bekleniyor. Bayraktar TB3, Bayraktar TB2’ye kıyasla kısa pistlerden kalkış kabiliyetinin yanında daha yüksek faydalı yük kapasitesine (150 kg’ye karşı 280 kg) ve taşıma esnasında alandan tasarruf için katlanabilir kanatlara sahip olacak. ​24 saat havada kalış süresine sahip olacak SİHA'da çok sayıda yerli mühimmat kullanılabilecek. Bayraktar TB3 LHD sınıfı gemilerden kalkış-iniş için geliştirilen MALE sınıfı ilk SİHA olacak. 30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. Ayrıca TCG Anadolu’ya entegre edilecek komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA’nın operasyonlarda kullanılabileceği ifade ediliyor. ​Öte yandan Türkiye'nin deniz savunmasındaki en önemli adımlarından biri 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada nihayet sona gelindi. 1 Temmuz 2020'de Liman Kabul Testleri'ne başlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, takvimde bir değişiklik olmaması halinde bu yıl sonunda göreve başlayacak. 232 metre uzunluğa, 58 metre yüksekliğe ve 32 metre genişliğe sahip dev geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor.​ Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilen TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını taşıyabilecekken havuzunda ise bulunduracağı çıkarma araçlarıyla operasyonlara da katılabilecek. Öte yandan farklı donanımlara da sahip olan dev gemi gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında “hastane gemisi” olarak da görev yapabilecek. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi de TCG Anadolu’da kullanıma alınacak. Türkiye dünyada bir ilke hazırlanıyor: Dev savaş gemisinden ilk uçuşunu yapacak SİHA'ları dünyada ilk kez 'sürü' olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar envantere alınacak 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde kullanılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşa hazırlanıyor. 30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak.

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