ASELSAN'ın lazer silahı GÖKBERK vitrine çıkıyor

ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak orman içi gözetleme radarı üretildi. Bitki örtüsü nedeniyle görüşün zor olduğu yerlerde kullanılacak olan Orman İçi Gözetleme Radar Sistemi'ne 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesindeki teröristleri jandarma ekiplerine bildiren ve daha sonra teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adı verildi. Eren'in adının yaşatılacağı bu sistem 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) tanıtılacak.