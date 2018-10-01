Ekonomi ASELSANın MAKS projesi 10 ilde devreye alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ASELSAN’ın MAKS projesi 10 ilde devreye alındı

Aselsan, Ekim ayında yayınladığı a bülten’in 4’üncü sayısında, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretim ve Yaygınlaştırma Projesi’nde Karaman, Isparta, Burdur, Bilecik, Uşak, Kırklareli, Edirne, Karabük, Bartın ve Bayburt olmak üzere 10 ilin devreye alındığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
AKS yerine MAKS gelecek.
AKS yerine MAKS gelecek.

Tüm adres bileşenlerine mekansal boyut kazandırılması amaçlanan projede, devrede olan illerde, il verisinin halihazırda mevcut olan metin içerikli Adres Kayıt Sistemi (AKS) yerine Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden servis edilmesi sağlandı.

64 ilde daha yaygınlaşacak

Temin edilen veriler, MAKS veri modeline uygun hale getirilerek saha çalışması ile doğrulaması yapıldı. Sistemin 2020 yılı sonuna kadar 64 ilde daha yaygınlaştırılması gerçekleştirilerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı adres kayıt sistemine geçiş sağlanacak.

Toplam bedeli 372 milyon 881 bin 356 lira

Öte yandan Aselsan, 6 Ocak’ta internet sitesinden yapılan açıklamayla, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında, 31 Aralık 2015’te, toplam bedeli 372 milyon 881 bin 356 lira tutarında bir sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Kamu kurumları ile resmi bilgi niteliğinde paylaşılacak

Açıklamaya göre, proje kapsamında ülke çapında adres verisi mekansal konum bilgisi ile beraber toplanacak, raporlanacak ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ihtiyacı olan tüm kamu kurumları ile resmi bilgi niteliğinde paylaşılacak.

Projede konum bilgisi tabanlı yeni uygulamalar ve entegrasyonlar geliştirilecek, ayrıca ülke bütününde mekansal adres verisi toplama işi yürütülecek. Yazılım ve donanım bileşenleri içeren bir yaygınlaştırma sistemi kurulacak; veri toplama, düzenleme, kontrol, entegrasyon, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecek. Sistemdeki mevcut yazılım modülleri üzerinde de geliştirmeler ve güncellemeler yapılacak.

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Milli kripto cihazları ile koruması sağlanacak

Proje kapsamında bir araya getirilecek verinin kritikliği, bu verinin donanımsal olarak korunması ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu ihtiyaca yönelik Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü Veri Merkezi ve İş Sürekliliği Merkezi arasında verinin dinlenmeye ve değiştirilmeye karşı milli kripto cihazları ile korunması sağlanacak.

AKS yerine MAKS üzerinden servis edilecek

Ülke çapında veri toplama faaliyeti iller bazında yapılacak. Faaliyeti tamamlanan illere ait veriler anında MAKS sistemine aktarılacak, o ilin verisinin hali hazırda mevcut olan metin içerikli Adres Kayıt Sistemi (AKS) yerine Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden servis edilmesi sağlanacak.

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