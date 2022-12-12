'Asgari ücret cebi rahatlatsın'

Tuncay Dolu, asgari ücretin en az yüzde 70 artmasını önerdi. Dolu, tutarın net 9 bin 350 TL olması gerektiğine vurgu yaparak, ‘’2023 yılının enflasyon canavarı ve enflasyonu fırsat bilen canavarlarla mücadele yılıdır’’ ifadesini kullandı. Dolu, artışta TÜİK’in karma enflasyon sepetinin değil, market raflarındaki artış oranının baz alınmasını istedi.

Dolu, “Aynı zamanda dar gelirlilerde büyük bir kambur haline gelen ve artık sürdürülebilir olmaktan uzak olan gelir vergisinde düzenleme yapılarak matrahın yükseltilmesi ve en azından yüksek enflasyon döneminde yüzde 10 ile gelir vergisinin sabitlenmesi gerekli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

GÜNDEM Gözler kabinede: Gündem EYT ile asgari ücret