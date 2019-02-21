Ekonomi Asgari ücret desteği bu yıl da sürecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Asgari ücret desteğini bu yılda sürdüreceğiz

Asgari ücret desteği bu yıl da sürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl 9 ay uygulanan asgari ücret desteğini bu yılda sürdüreceklerini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Geçen yıl 9 ay uygulanan asgari ücret desteği bu yıl da sürecek.
Geçen yıl 9 ay uygulanan asgari ücret desteği bu yıl da sürecek.

Bir dizi ziyaretler ve açılışlar için Kahramanmaraş’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘Ticaret-Sanayi Sektörü ile İstişare ve Değerlendirme’ toplantısında bir araya geldi. Toplantı, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl 9 ay uygulanan asgari ücret desteğinin bu yılda devam edeceğini söyledi.

Bakan Varank, konuşmasında şunları kaydetti:

“Sanayimiz nitelikli istihdamı ihracatın ve güçlü büyümenin lokomotifi. Bizde sektörü desteklemek adına çok somut adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın reel sektöre dönük çok somut müjdeleri oldu. İlk defa işe alınacak her işçinin, asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini iki yıl boyunca devletimiz sağlıyor. Geçen sene 9 ay uyguladığımız asgari ücret desteğini bu yıl tüm yıl boyunca uygulayacağız. Tüm işverenlerimiz sigorta pirim teşvikleri kapsamında 5 puan indirimden faydalanıyorlar. Hükumetimiz geçen yıl sadece asgari ücret ve 5 puan indirimi yoluyla işverenlerimize tam 16 milyar lira ödeme yaptı işin istihdam boyutu kısaca böyle. Tabi sanayi alt yapısını daha da güçlendirmek için attığımız adımlarda var. Geçtiğimiz hafta OSB’lerle ilgili yeni bir düzenleme yaptık. Yeni bir yönetmelik çıkardık. Böylelikle daha yatırımcı bir yapıya geçtik, arsa tahsislerinin süreçlerini hızlandırdık. Önümüzdeki dönemde yerlileşmeyle ilgili adımlarımız olacak. Yüksek ithal bağımlığı kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizi direncimizi zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan en iyi şekilde istifade etmek için, üretimi ithal bağımlığını azaltmak istiyoruz.”

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Toplantı Bakan Varank’ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
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2019 yılı için yeni asgari ücret net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi.
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Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarları da belli oldu.
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Buna göre işsizlik maaşı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.
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İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir.
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Halk arasında işsizlik maaşı denilmesine rağmen asıl adı işsizlik ödeneğidir.
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İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir.
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Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir.
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İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik maaşına hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar.
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İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır.
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Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez
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İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR? İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.)
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b) Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
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Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak, Şartlarının sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.
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İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Title
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.

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Kıdem tazminatı ne kadar oldu?
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Asgari ücrete yapılan 417 liralık zammın ardından gözler bu kez kıdem tazminatı kaç para olacak sorusuna çevrildi. 2019 yılında kıdem tazminatına da zam geldi.
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Ortalama 10 yıldır aynı yerde çalışan asgari ücretli çalışan 2019’da 25.584 liraya işinden çıkacak. Böylece çalışan 5 bin 289 lira daha fazla para alacak.
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KIDEM TAZMİNATI NEDİR? İşçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, işveren tarafından işten çıkarılması gerekir.
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Ancak işçinin çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi işyeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkarılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız.
Title
KIDEM TAZMİNATI NASIL BELİRLENİYOR? Kıdem tazminatı, sigortalı (SSK'lı) çalışan yaklaşık 20 milyon işçinin güvencesi niteliğinde. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor.
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Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Alt limiti asgari ücretle belirlenen kıdem tazminatının üst limitini ise memur maaşlarına yapılan zam belirliyor.
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KIDEM TAZMİNATI 2019 TAVAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU? Kıdem tazminatının tavan tutarı 2019 yılında 6 bin 17 lira olarak belirlendi. Bundan sonra işten çıkarılan bir işçi kıdem tazminatı olarak her yıl başına 6 bin 17 lira alabilecek. Kıdem tazminatı tavan miktarı 2018 Temmuz ayında 5 bin 434 lira olarak hesaplanmıştı.
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Bu hesaplamaya göre 10 yıl çalışan bir işçi 2018 Aralık ayında işten çıkartıldığında 54 bin 340 lira kıdem tazminatına hak kazanabilirken, bu rakam 2019 Ocak ayı ile birlikte 60 bin 170 lira oldu.
Title
KIDEM TAZMİNATI HAKKI NASIL HESAPLANIR? Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir.
Title
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
Title
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA: Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor.
Title
Örneğin, son aldığınız brüt ücret 2 bin 500 liraysa, aynı işyerinde 7 yıldır çalışıyorsanız ve işvereniniz sizi işten çıkarttıysa; kıdeminiz 17.500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.
Title
Kıdem tazminatı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı, sigortalı (SSK'lı) çalışan yaklaşık 20 milyon işçinin güvencesi niteliğinde. Kıdeme hak kazanmak için bir iş yerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Peki kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? 2019 kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili detaylar...

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