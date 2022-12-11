Ekonomi Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Komisyonda, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesini ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını da gündeme getirecek.

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Haber Merkezi AA
Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki ikinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapacak.

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.

Türk-İş’in alt sınırı 7 bin 785 TL: İşverenlerin beklentisi 7 bin lira
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Bakanlık asgari ücret anketini paylaştı

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıda, işveren heyetine, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapmıştı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Kritik toplantı öncesi asgari ücret mesajı
FOTOĞRAF 14
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7 milyondan fazla çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde. Gelecek yıl uygulanacak tutarı belirlemek için takvim netleşti.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı yarın yapılacak. Taraflar, toplantıda talep ve tekliflerini iletecek.İkinci buluşma ise 14 Aralıkta olacak.
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Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından yeni asgari ücret tutarı belirlenecek.
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Taraflar tekliflerini iletecekToplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonununda işçi, işveren ve hükümetten 5er temsilci yer alacak.
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Her yıl olduğu gibi işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.
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Yeni asgari ücretin ay sonu gelmeden kararlaştırılacağı tahmin ediliyor. 2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı. Net ücret 5 bin 500 lira olmuştu.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı öncesi işçi ve işverenler arasındaki mutabakatın önemine işaret ederek, Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık. İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır ifadelerini kullandı.
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ÇALIŞMA BAKANI BİLGİNDEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASIÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Asgari ücret temel ücret oldu diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim. dedi.
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KASIM ENFLASYONU İLE YENİ RAKAM ORTAYA ÇIKTITÜİKin açıkladığı kasım ayı enflasyon verisi sonrası yıllık enflasyon yüzde 84.39 olarak gerçekleşti.
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Temmuz ayında yapılan ara zam ile net asgari ücret 5.500 lira olarak belirlenmişti. Yıllık yüzde 84.39 olan enflasyon Ocak ayındaki 4.253 lira olan ücrete yansıtılırsa bu durumda 7.842 lira seviyesinde bir tutara ulaşılacak. Buna da örneğin 10 puan refah payı eklenirse yeni asgari ücret 8.268 lira seviyesine ulaşabilecek.
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Eğer halen 5.500 lira olan asgari ücrete yıllık yüzde 84.39luk enflasyon oranı yansıtılarak yeni ücret belirlenirse 10.142 lira seviyesi görülebilecek.
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Temmuzda asgari ücrete yaklaşık yüzde 30luk bir artış yapılmıştı. Bu artış dikkate alınarak yüzde 84.39luk yıllık enflasyon oranı yansıtılırsa asgari ücret yüzde 54.39 artışla 5 bin 500 liradan 8 bin 491 liraya ulaşacak. Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa asgari ücret 9 bin 42 lirayı bulacak.
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2022 TAHMİNLERİNE DE BAKILACAKTabii yeni asgari ücrette Aralık ayı ve 2022 yılı enflasyon tahminleri de etkili olacak. 2022 yılı enflasyon tahminleri ise yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında bulunuyor. Bu oran da dikkate alınarak asgari ücret belirlenebilir. Eğer yıllık enflasyon formülü uygulanarak bu tutarlar dikkate alınırsa yeni asgari ücret 9 bin 75-9 bin 360 lira aralığına yükselebilecek.
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Enflasyonun bir diğer yansıtılma formülü ise Temmuz artışı dikkate alınarak yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuzda da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30luk bir ara zam yapılmıştı. Bu artış da dikkate alınarak yıllık enflasyon tahmini yansıtılırsa asgari ücret 7 bin 425-7 bin 710 lira aralığına çıkacak. Örneğin; 10 puan refah payı eklenirse 7 bin 975-8 bin 260 seviyesine ulaşılacak.
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Kritik toplantı öncesi asgari ücret mesajı
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İlk toplantı yarın, ikincisi 14 Aralık'ta yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren tarafları, taleplerini masaya yatıracak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Şimdi ise gözler zam oranına çevrildi. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret 2023 zam görüşmelerine ilişkin son gelişmeler neler, yeni asgari ücret ne kadar olacak?
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