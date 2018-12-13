Asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi

Asgari ücret için görüşmeler devam ediyor.

Milyonlarca işçi ve işveren, 2019 yılı asgari ücret görüşmelerini izliyor. Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk iki toplantısında rakamların konuşulmaması üçüncü toplantıya dair beklentileri artırdı.

Komisyonda yer alan Türk-İş ve TİSK toplantıların olumlu yönde devam ettiğini ifade ederek, üçüncü toplantıdaki TÜİK uzmanın rakamları açıklamasıyla iyi bir noktaya gelineceğini açıkladı.

Çalışma Bakanlığının ev sahipliğinde başladı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başladı. Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Türk-İş heyetinin başkanlığını Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetinin başkanlığını ise Genel Sekreter Akansel Koç yapıyor. EKONOMİ Asgari ücret görüşmeleri başladı: İlk toplantı yapıldı İkinci toplantı TİSK'te gerçekleşti

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını 13 Aralık'ta TİSK’in ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı.

AA İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıya, Önder'in açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam edildi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Irgat ve Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Üçüncü toplantı Türk-İş'te gerçekleşecek

6 Aralık Perşembe günü başlayan ilk toplantının ardından 13 Aralık'ta ikinci toplantı gerçekleşti. Henüz rakamların konuşulmadığı toplantılar sonrası üçüncü toplantı tarihi olarak 20 Aralık belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

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TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Temennimiz oy birliği

Milyonlarca işçi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2019 yılı için belirleyeceği asgari ücreti merak ediyor. 6 Aralık Perşembe günü başlayan ilk toplantının ardından bugün gerçekleşen Komisyon toplantısından da bir rakam çıkmadı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Komisyon görüşmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TİSK Genel Sekreteri Koç, "Önümüzdeki hafta TÜİK'ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta, temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak. Burada dikkat ettiğimiz şeylerden biri de özellikle hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi" dedi.

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EKONOMİ TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Temennimiz oy birliği

Türk-İş'den asgari ücret açıklaması: Rakamsal pazarlığa başlamadık

Milyonlarca işçi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2019 yılı için belirleyeceği asgari ücreti merak ediyor. 6 Aralık Perşembe günü başlayan ilk toplantının ardından bugün gerçekleşen Komisyon toplantısından da bir rakam çıkmadı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat, Komisyon görüşmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat, "Önümüzdeki hafta TÜİK uzmanı da rakamları açıklayacak. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaşacağımızı umuyorum" dedi. Irgat, görüşmelere ilişkin, "2 bin lira gibi bir rakamın kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin liranın üzerinde bir değerlendirme yapılmasını arzu ettiklerini ifade ederek "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz daha erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

EKONOMİ Türk-İş'den asgari ücret açıklaması: Rakamsal pazarlığa başlamadık

2018 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.

Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

AA Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılan işçi Gülden Görmez kira, doğalgaz faturası ve kredi taksidini ödedikten sonra elinde 3 lira kaldığını söyledi.

2019 asgari ücret ne kadar olacak?

Halen net bin 603 lira olan asgari ücret, 2019 yılında artış oranının yüzde 20'lere çıkması halinde bin 923 liraya, yüzde 25 yapılırsa 2 bin 3 liraya çıkacak.

Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.

Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Asgari ücret zammı, enflasyon oranı dikkate alınarak yapılıyor. Enflasyon, eylül ayında tüketici fiyatlarında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52'ye ulaşmıştı.

Enflasyon oranı dikkate alındığında asgari ücret zammının ortalama yüzde 20 olması halinde zam oranları şöyle;

Net asgari ücret: 1.920 TL

Brüt asgari ücret: 2.400 TL

Rakamsal pazarlığa başlamadıklarını vurgulayan Irgat, 2 bin lira gibi bir rakamın kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin liranın üzerinde bir değerlendirme yapılmasını arzu ettiklerini ifade ederek "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz daha erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum. Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak lazım. Mevcut bin 603 liranın geçerliliğinin kalmadığını tüm kamuoyu biliyor" değerlendirmesini yaptı.