Asgari ücret işletmeleri zorlamamalı: Yüzde 50 artış masada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum temasları kapsamında önce Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ardından da MHP Erzurum İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Temasları kapsamında asgari ücret görüşmeleri hakkında bilgi veren Bilgin, yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını söyledi. Bilgin, “Toplantıda ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum. Orada esas problem şudur; emekçilerimizi enflasyonun baskısından kurtaracak, nefes almalarını sağlayacak bir ücret seviyesinin belirlenmesi. Bunun yanı sıra da işverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması. Çünkü iş yeri olmazsa, işletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. Onun için işletmeyi ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak, enflasyonun tahribatından onu koruyacak bir asgari ücret seviyesinin de belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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EYT’DE TEKNİK ÇALIŞMA BİTTİ

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna ilişkin de teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Bilgin, "Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Bunların herhangi bir kaybı olmasın, kayıt dışında kalanların da kaydının alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum ziyareti sırasında vatandaşlarla da bir araya geldi.

NUREDDİN BEY'LE KREDİ İŞİNİ ÇÖZDÜK

Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma olduğunu dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Yurt dışından çalışanların ya da Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan işçilerimizin talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. İnşallah bütün bunları bitireceğiz. O konuda da tedbirleri alıyoruz. Kıdem tazminatının ödenmesi için KGF'den bir kredi verilmesi konusunu Maliye Bakanımız Nureddin Nebati Bey ile çözdük. Süreç başladığı zaman bunlarda herhangi bir sorun olmayacak. Bu meseleleri çözerek Türkiye ilerleyecek."

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Sosyal problemlerin, ekonomide problemlerin yoğunlaştığı dönemde daha fazla ön plana çıktığına işaret eden Bilgin, "Asgari ücret neden bu kadar Türkiye'nin gündemine geliyor. Çünkü Türkiye enflasyon üstü ortamda yaşıyor. Bu konjonktürel bir durumdur. Bu geçecektir ama bu konjonktürel durumun da verdiği tahribatlar vardır. Bunları onarmak, tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak, bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işlerdir" ifadelerini kullandı.

Yüzde 50 artış masada

Asgari ücrette düğüm çözülüyor. Gözler yarın yapılacak üçüncü toplantıya çevrildi. Türk-İş’in ‘kırmızı çizgimiz’ olarak ifade ettiği 7 bin 785 liralık rakamın aşılmasına Asgari Ücret Tepsip Komisyonu'nun sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Asgari ücrette yüzde 50-55 arasında bir artışın yapılabileceği ifade ediliyor. Eğer artışlar bu oranlarda gerçekleşirse, asgari ücretin yüzde 50’lik artışla 8 bin 250 TL'ye, yüzde 55 artışla ise 8 bin 500 TL'ye ulaşması bekleniyor. Masada işveren kesiminin de talepleri dikkate alınıyor. İşverenlerin her asgari ücretli için 100-150 TL’lik kendilerine destek sağlanması yönünde isteklerinin olduğu belirtiliyor. Yapılacak son toplantıda işverenin talepleri de karara bağlanması bekleniyor. Üçüncü toplantı yarın saat 14:00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyıl, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılacak. Toplantıdan bir karar alınması halinde rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.