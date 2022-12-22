Asgari ücrette ara zam müjdesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni düzenleme sinyali

Tüm Türkiye'nin merakla sorduğu 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu nihayet cevabını buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında 2023 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını açıkladı.

Ara zam sinyali

Asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yeni bir ara düzenlemenin de yapılacağının sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız." dedi.