Ekonomi Asgari ücrette ara zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni düzenleme sinyali
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücrette ara zam müjdesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni düzenleme sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında yıl içerisinde yeni bir ara düzenlemenin de yapılacağının sinyalini verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğandan ara zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Tüm Türkiye'nin merakla sorduğu 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu nihayet cevabını buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında 2023 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını açıkladı.

Ara zam sinyali

Asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yeni bir ara düzenlemenin de yapılacağının sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 2023 yılında 8 bin 500 lira oldu
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 2023 yılında 8 bin 500 lira oldu
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Asgari ücret8 bin 500 lira

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı için yeni asgari ücreti açıklıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni düzenleme sinyali.

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