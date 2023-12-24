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Ekonomi

Asgari ücret için tarih verdi: AK Partili Akbaşoğlu canlı yayında duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücret konusunda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini belirterek, "Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Akbaşoğlu, asgari ücretin ne zaman açıklanacağını da duyurdu.

14:34 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 14:35 - 24/12/2023 Pazar
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AK Partili Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması geldi.
AK Partili Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet’in hazırlayıp sunduğu Başkent Kulisi'nde asgari ücret, memur ve memur emeklilerinin zam orana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret için tarih verdi

Asgari ücretin Cuma günü açıklanabileceğini dile getiren Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve İşveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz" dedi.

Memur ve memur emeklisine yüzde 50 zam

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.

#Asgari ücret
#Emin Akbaşoğlu
#Memur
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