Asgari ücret net 11.402 TL

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrette ara zam belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı. Ocak ayına göre artış yüzde 34 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücrete enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

SÜREÇ 7 GÜNDE TAMAMLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 13 Haziran’da başlattığı süreç 7 günde tamamlandı. Üçüncü görüşmenin sonunda rakam üzerinde anlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti. Işıkhan, asgari ücretin yılın ikinci yarısında brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini bildirerek, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti.

KAMU DESTEĞİ 500 LİRA

Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak yeni asgari ücrette kamu desteği de 400 liradan 500 liraya çıkartıldı. İşçi kesimi, işveren kesimi ve Hükümet tarafından 3’lü mutabakat yapılarak imzalandı.

Erdoğan: Milletimize hayırlı olsun

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve işveren kesimlerine teşekkür etti. Erdoğan, “Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İŞ DÜNYASI MEMNUN

Yeni asgari ücret rakamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan iş dünyası temsilcileri, çalışanın alım gücünün korunmasından memnun olduklarını ifade etti. İş dünyası çevreleri, enflasyonun üzerindeki artışa dikkat çekerek, yeni ücretin zamlar karşısında eritilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Alım gücü korundu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Çalışanın alım gücünün, enflasyonun üzerinde bir refah artışı ile korunması memnuniyet verici. Asgari ücret paketinde üç konunun daha yer almasının yararlı olacağı kanaatindeyiz. Birincisi, ‘Gelir Vergisi dilimlerinin’ asgari ücret artışı ve son 5 yılda yaşanan kayıplar dikkate alınarak güncellenmesi, İkincisi ‘kıdem tazminatı tavanının’ enflasyon kadar yükseltilmesi. Üçüncüsü ise ‘SGK üst limit çarpanının’ evvelki oranlara çekilmesidir.

Emeğin payı büyüdü

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Büyüme verilerinde bizim en çok önem verdiğimiz iki husustan birisi; büyümenin kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasıdır. Asgari ücrette yapılan yüzde 34 zamla emeğin milli gelirden aldığı payın hak ettiği seviyelere gelecek olmasını, büyümenin kapsayıcılığını artırması bakımından değerli buluyoruz. Diğer taraftan, işveren üzerinde oluşacak yükün bir kısmının devletimiz tarafından karşılanması da rekabetçiliğimize engel oluşturmaması bakımından önemli olacaktır.

Teşvikler sevindirici

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Yeni ekonomi yönetimince alınacak olan tedbirlerin etkisiyle, orta ve uzun vadede enflasyon hedefimize adım adım yaklaşacağımıza olan inancımız tam. Bununla birlikte; ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına, mevcut destek ve teşviklerin artırılması elzemdir. Bu kapsamda 400 TL’lik asgari ücret desteğinin 500 TL’ye çıkarılmış olması, işverenlerimiz adına oldukça sevindirici bir gelişme oldu.

Zamlarla eritilmesin

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Asgari ücret miktarını işverenler olarak beklediğimiz bir oran olarak görüyoruz. Ancak bu artış, zamlar karşısında eritilmemeli. Özellikle enflasyonla sıkı bir mücadele içerisine girilmesi gerekiyor. Çalışanların refah seviyesinin artırılmasının temel koşulu enflasyonla mücadeleden geçiyor. Bu artışın anlamlı olabilmesi kesinlikle fiyat istikrarının sağlanarak öngörülebilir bir ekonomik düzenin sağlanmasına bağlı.

1 yılda %168 arttı

Güncel ekonomik veriler değerlendirilerek yeniden gözden geçirilen asgari ücrette 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni tutar 11 bin 402 lira olarak açıklandı. Geçen yıl temmuzda yapılan ara zamdan önce 4 bin 253 lira olan asgari ücretteki artış Haziran 2022’ye göre yüzde 168, Aralık 2022’ye göre yüzde 107 oldu.











