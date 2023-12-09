Asgari ücret pazarlığı pazartesi başlıyor: İşte masadaki rakamlar

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı pazartesi günü gerçekleşecek.
15 üyeden oluşan komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak.
İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk-İş ev sahipliğinde yapılacak. Üçüncü toplantı ise işveren tarafı olan TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.
Görüşmeler aralık ayı boyunca devam edecek. Son toplantı Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları oy çokluğuyla alacak.
Son toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak.
Asgari ücret belirlenirken, enflasyon, geçinme endeksleri ve genel ücretler seviyesi dikkate alınacak.
- Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon hedefine göre pazarlığın yüzde 40'tan başlaması bekleniyor. Ancak refah payı eklenmesiyle zam yüzde 50'ye kadar çıkabilir.
Alt sınır yüzde 40
Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Yüzde 40'lık zamma göre, net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak.
Refah payı gündemde
- Eğer zam oranı;
- Yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 liraya,
- Yüzde 50 olursa 17 bin 103 lirayaçıkacak.
Ara zamda yüzde 34 artış yapılmıştı
Temmuz ayında yapılan ara zamda yüzde 34 artış yapılan asgari ücret net 11 bin 402 lira olmuştu.
Yapılacak zam diğer ücretler üzerinde de etkili olacak.