Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı 28 Aralık'ta

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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Libya’ya gitti. Libya'da çeşitli temaslarda bulunacak olan Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelecek.